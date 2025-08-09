Senki nem találta ki, hol találkozik Trump és Putyin, de megvan a meglepő helyszín, és az időpont is

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi média platforomon tette közzé Budapesti idő szerint éjfél körül, hol fog találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy a remények szerint az ukrajnai békekötés irányába lépjenek. Nem a médiában korábban tippelt helyszínek egyikéről van szó.

Trump-Putyin találkozó: ez még nem az, a fotó 2018. november 30-án készült Buenos Airesben a G20-ak csúcstalálkozóján Fotó: AFP

Sok forrás szinte biztosra vette, hogy a találkozóra az Egyesült Arab Emirségekben kerül sor. Voltak olyan hírek is, hogy az oroszok jobban szerették volna Budapestet – írta a Magyar Nemzet.

Trump pontot tett a találgatás végére. A következőt posztolta:

Nagy várakozás övezte találkozómra az Egyesült Államok elnökeként Oroszország elnökével, Vlagyimir Putyinnal jövő pénteken, 2025. augusztus 15-én kerül sor az Egyesült Államok nagy államában, Alaszkában. További részletek később. Köszönöm, hogy figyelmet szentelnek ennek az ügynek!

Vagyis Trump nem megy a Távol-Keletre, ahol a korábbi alacsonyabb szintű egyeztetések folytak, nem is megy Európába, hanem hazai pályán fogadja az orosz elnököt, hogy rábírja a békekötésre – az Oroszországhoz legközelebb fekvő amerikai területen.