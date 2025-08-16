Most a harmadik leggazdagabb európai országot szeretnék mielőbb csatlakoztatni az unióhoz a bajban lévő németek

Svájcnak az Európai Unió tagjává kellene válnia a német Bundestag alelnöke, Omid Nouripour szerint. A politikus Svájc esetleges gyorsított csatlakozását sem zárta ki a dpa német hírügynökségben szombaton megjelent interjúban.

Németországnak Svájc gyorsított csatlakozását is támogatnia kéne

Nouripour szerint a német szövetségi kormánynak lehetőséget kellene felajánlania Svájcnak az együttműködés gyors elmélyítésére, egészen Svájc EU-tagságáig. Mint mondta, ha "svájci barátaink közelebb akarnak kerülni az Európai Unióhoz ezekben az új időkben, Németországnak aktívan támogatnia kell ezt."

A Bundestag alelnöke kifejette, hogy bár Svájc évszázadok óta kitart a szigorú semlegesség mellett,

a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott vámvita fájdalmasan megmutatta, hogy a kisebb államok mennyire sebezhetőek, ha magukra hagyják őket.

A német politikus szerint az új korszakban már nem lehetséges a politika semlegesség, miközben az ország gazdaságilag globális. Így Svájc hiába gazdag, ha ki van szolgáltatva a nagy szereplők önkényének. Hozzátette, hogy talán az EU nem a legjobb választás Svájc szempontjából, ám kétségkívül a legmegbíhatób. gy vélte, hogy Svájc nyereség lenne az unió számára, de az EU is sokat tud nyújtani Svájcnak.

Mint ismert a Svájcból származó importra Donald Trump amerikai elnök 39 százalékos vámot vetett ki, mely augusztus 7. óta van érvényben, miközben a legtöbb uniós terméket csak 15 százalékos vám sújtja. Egy augusztus elején végzett közvélemény-kutatás szerint a svájciak döntő többsége nem támogatja, hogy az ország belépjen az EU-ba.

Bajban a német gazdaság

A Destatis két hete közölte: éves összehasonlításban 3,6 százalékkal csökkent a német ipari termelés. A baj mélyebb egy hónaposnál: valamelyes éves növekedést utoljára 2023 elején mutattak ki. Ne szépítsük: a német ipar az ukrajnai háború kitörése, az energiaköltségek felrobbanása óta padlón van, ezeket soha nem tudta kiheverni, és ez akkor is így van, ha a versenyképességi problémái korábban kezdődtek, és a kereskedelmi háborúk érája élezte ki őket.