BGYH
Duna
szabadstrand

Csalódás a kánikulában: miért csak a nyár végén nyitották meg a főváros új szabadstrandját?

Túl sok időt vesz igénybe a fürdők engedélyeztetése a fővárosban. Budapesten a Duna visszafoglalásából nem sok minden valósulhatott meg.
Sz. E.
2025.08.17., 14:04

Több mint száz éve az Országháztól az Erzsébet hídig sorakoztak az úgynevezett Duna-fürdők, melyek sportolási és közfürdőfunkciót is elláttak. 

fürdő, szabadstrand
Túl sok időt vesz igénybe a szabadstrandok engedélyeztetése a fővárosban / Fotó: budapestgyogyfurdoi.hu

A Duna kihasználásának lehetősége a tavalyi önkormányzati választáson is téma volt. Az ötlet eredetileg Vitézy Dávid korábbi főpolgármester-jelölttől származik: elsőként ígérte meg, hogy visszahozza a Dunában kialakított medencéket, ahogy ez a múlt században is volt.

Az újra megválasztott Karácsony Gergely az év elején úgy fogalmazott, hogy ismét birtokba kell venni a Dunát. „Itt az ideje kihasználni, hogy az elmúlt évek környezetvédelmi fejlesztéseinek hála sokat javult a Duna vízminősége, a folyó sok helyen fürdésre is alkalmas.”

Ezért tudjuk szabadstrandok nyitását és uszodák újranyitását előkészíteni a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt-vell

– írta a főpolgármester.  

Elmaradt a Duna visszavétele a nyári kánikulában 

Tavasszal Karácsony egy videóban jelentette be, hogy a Római-parti Plázs után idén új szabadstrandot nyit a főváros a Hosszúréti-pataknál, illetve Pünkösdfürdőnél visszahozzák elsőként a Duna-fürdőt. 

A napokban azonban kiderült,  nem úgy valósul meg a fürdők kialakítása, mint ahogyan azt korábban a főpolgármester beharangozta

A nyár utolsó heteiben a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) Újbuda önkormányzatával és a Valyo Egyesülettel közösen nyitotta meg a Duna-fürdő Árasztó-part szabadstrandot

A szabadstrand engedélyeztetése 

a megnyitás előtt egy héttel érkezett meg, így az átadás pontos időpontja bizonytalan volt.

A Világgazdaságnak a BGYH elmondta, hogy fürdővíz-kijelölési eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala folytatta le számos szakhatósággal. 

„Az engedély megszerzése időben így is elhúzódott, augusztus 12-én azonban meg tudott nyitni Budapest új dunai fürdőhelye, a Duna-fürdő Árasztó-part (szabadstrand) Újbudán, a XI. kerületben” – osztotta meg lapunkkal a cég. 

A Budapest Főváros Kormányhivatala elmondta, hogy a főváros területén és vonzáskörzetében csak az Árasztó-part területén kialakított fürdőhely kapott engedélyt. 

„A Hosszúréti-pataknál tervezett fürdőhely jelenleg még nem rendelkezik a »kijelölt természetes fürdőhelyek« számára szükséges engedéllyel. Más fürdőhely-létesítés iránti kérelem nem érkezett a kormányhivatalhoz” – közölték.

„Ez egy iszonyatosan hosszú engedélyezési folyamat” – fogalmazott egy interjúban Szűts Ildikó, a BGYH vezérigazgatója, hogy miért most került sor a szabadstrand megnyitására. 

Azt is elárulta, hogy a partszakaszon mindig is fürödtek az emberek, de nem volt hozzá megfelelő infrastruktúra. Hozzátette: az új szabadstrandon már nem kell munkálatokat végezni, így jövőre ott bárki kényelmesen fürödhet. 

A szabadstrandon vízimentő dolgozik, mellékhelyiség, zuhanyzó, elsősegély-konténer is van. A strandot azonban nem sokáig élvezhetik az emberek, mert csak augusztus 31-ig lesz nyitva.

Idén már nem lesz nyitott medence a Duna partján

Lapunk megkeresésére a BGYH közölte: ahhoz, hogy a Duna budapesti szakaszán fürdőzésre új helyet lehessen kialakítani, először egy kérelmet kell benyújtani. Az eljárási határidő új fürdőhely esetében minimum 60 nap (az esetleges hiánypótlások nélkül). 

„Társaságunk a tervezett Duna-fürdők létesítéséhez ez év április közepén elindította az engedélyezési folyamatot” – írta a fővárosi cég.

A Duna-fürdő létesítésére több helyszínt is megvizsgált a BGYH az érintett kerületekkel és szakhatóságokkal egyeztetve. Közölték, hogy a folyami uszoda, úszómű létesítése a Duna fővárosi szakaszán még összetettebb eljárást igényel, ezért

ezen a nyáron nem lesz lehetőség ezt kipróbálni.

„Budapest Főváros Közgyűlése múlt év decemberben döntött arról, hogy készüljön megvalósíthatósági tanulmány »dunai folyami uszoda« létesítésének lehetőségeiről” – írta a társaság.

„A megvalósíthatósági tanulmány feltárja a létesítmény működéséhez szükséges műszaki, technológiai, hidrológiai feltételeket, a jogi hátteret, része lesz a vízminőség-elemzés eredménye, a hatóságok által javasolt, megfelelő helyszínek vizsgálata és értékelése, illetve koncepcióterv és költségbecslés is” – közölte a BGYH .

Tényleg veszélyes a rómain fürdeni?

Az első fővárosi szabadstrand, a Római-parti Plázs régóta közkedvelt a fürdőzők körében, azonban már többször is megkérdőjelezték a víz minőségét. 

A sajtó korábban arról számolt be, hogy az önkormányzat 2020-ban eladta azt az egyetlen alkalmas telket, amelyre a Fővárosi Csatornázási Művek az új záportározót építtethette volna. 

A záportározó megoldást jelenthetett volna a szennyvíz problémájára. 

Az önkormányzat kormánypárti képviselői szerint a strand fenntartásához rendszeres vízminőség-vizsgálatokra is szükség van, ezeknek egy része fent van az önkormányzat hivatalos oldalán. 

De éppen azok a napok hiányoztak az önkormányzat honlapján szereplő adatok közül, amelyek közvetlenül a Fővárosi Csatornázási Művek által megjelölt ürítési időpontok után készültek.

A harmadik kerület a Világgazdasággal közölte, hogy az önkormányzat a plázson a víz minőségét, tisztaságát azaz a fürdőzők biztonságát „abszolút prioritásnak tartotta mindig is, és tartja most is”.

„Az adott partszakasz felmérését szigorú hatósági és vízminőségi vizsgálatok, szakhatósági engedélyeztetés, a föveny előkészítése, továbbá a meder átvizsgálása és tisztítása előzte meg. A Budapest Főváros Kormányhivatala által jó osztályba sorolt természetes fürdővíz vízminőségének ellenőrzése a nyitvatartás teljes ideje során napi rendszerességgel ismétlődik”  – közölte a kerület.

Az önkormányzat hozzátette, hogy 

ha a biztonságos, fürdőzésre alkalmas vízminőségi értéket bármikor meghaladják a számok, jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve a fürdőhelyet azonnal lezárják.

