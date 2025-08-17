Csalódás a kánikulában: miért csak a nyár végén nyitották meg a főváros új szabadstrandját?

Több mint száz éve az Országháztól az Erzsébet hídig sorakoztak az úgynevezett Duna-fürdők, melyek sportolási és közfürdőfunkciót is elláttak.

Túl sok időt vesz igénybe a szabadstrandok engedélyeztetése a fővárosban / Fotó: budapestgyogyfurdoi.hu

A Duna kihasználásának lehetősége a tavalyi önkormányzati választáson is téma volt. Az ötlet eredetileg Vitézy Dávid korábbi főpolgármester-jelölttől származik: elsőként ígérte meg, hogy visszahozza a Dunában kialakított medencéket, ahogy ez a múlt században is volt.

Az újra megválasztott Karácsony Gergely az év elején úgy fogalmazott, hogy ismét birtokba kell venni a Dunát. „Itt az ideje kihasználni, hogy az elmúlt évek környezetvédelmi fejlesztéseinek hála sokat javult a Duna vízminősége, a folyó sok helyen fürdésre is alkalmas.”

Ezért tudjuk szabadstrandok nyitását és uszodák újranyitását előkészíteni a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt-vell

– írta a főpolgármester.

Elmaradt a Duna visszavétele a nyári kánikulában

Tavasszal Karácsony egy videóban jelentette be, hogy a Római-parti Plázs után idén új szabadstrandot nyit a főváros a Hosszúréti-pataknál, illetve Pünkösdfürdőnél visszahozzák elsőként a Duna-fürdőt.

A napokban azonban kiderült, nem úgy valósul meg a fürdők kialakítása, mint ahogyan azt korábban a főpolgármester beharangozta

A nyár utolsó heteiben a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) Újbuda önkormányzatával és a Valyo Egyesülettel közösen nyitotta meg a Duna-fürdő Árasztó-part szabadstrandot.

A szabadstrand engedélyeztetése

a megnyitás előtt egy héttel érkezett meg, így az átadás pontos időpontja bizonytalan volt.

A Világgazdaságnak a BGYH elmondta, hogy fürdővíz-kijelölési eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala folytatta le számos szakhatósággal.

„Az engedély megszerzése időben így is elhúzódott, augusztus 12-én azonban meg tudott nyitni Budapest új dunai fürdőhelye, a Duna-fürdő Árasztó-part (szabadstrand) Újbudán, a XI. kerületben” – osztotta meg lapunkkal a cég.

A Budapest Főváros Kormányhivatala elmondta, hogy a főváros területén és vonzáskörzetében csak az Árasztó-part területén kialakított fürdőhely kapott engedélyt.