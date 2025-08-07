Deviza
Dráma a bezárt legendás cukrászdánál: megszólalt a polgármester Szamos Miklós halála után – teljes a döbbenet

A cukrászmester órákkal a Ruszwurm Cukrászda bezáratása után hunyt el. Szamos Miklós halálát szívinfarktus okozta.
VG
2025.08.07, 13:12
Frissítve: 2025.08.07, 13:19

Csütörtökön váratlanul elhunyt Szamos Miklós, a Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa. A 79 éves cukrászmestert sajtóhírek szerint szívinfarktus érte, órákkal az után, hogy a budavári önkormányzat birtokba vette a Ruszwurm által használt ingatlanokat.

Szamos Miklós Ruszwurm
Szamos Miklós (1946–2025) / Fotó: Szamos Miklós oldala

A cukrászdákat üzemeltető Ruszwurm Kft. és Budavár között hosszú jogi vita zajlott a bérleti szerződés kapcsán, a cég jelentős tartozást halmozott fel az I. kerület felé. Az önkormányzat szerdán jelentette be, hogy visszavette a Ruszwurm Cukrászda által használt ingatlanokat.

Több mint 15 évvel ezelőtt vita alakult ki a bérleti díj összegéről, de az évekig tartó tárgyalások nem vezettek eredményre. A cég nem fogadta el a piaci szinthez közelítő bérleti díjat, ezért a kerület 2015-ben felmondta a bérleti szerződést. Ezt követően hosszú pereskedés indult a felek között. A 2019-es önkormányzati választás után Budavár átmenetileg felfüggesztette a pert, de 2020-ban folytatódott a bírósági eljárás. Ezt követően a Ruszwurm Kft. tulajdonosa, Szamos Miklós nyilvánosan megvádolta az I. kerület polgármesterét, Böröcz Lászlót pénzkéréssel a megállapodásért cserébe.

Az ügy hosszú éveken át húzódott, mígnem a Kúria jogerősen az önkormányzatnak adott igazat, és kötelezte a  céget az ingatlanok visszaadására, valamint a több mint 300 millió forintos tartozás rendezésére. Böröcz szerint tavaly ősszel az önkormányzat két ajánlatot tett a tulajdonosoknak, először felajánlotta, hogy az önkormányzat átveszi a céget és tovább működteti az üzletet.

Az önkormányzat is búcsúzik Szamos Miklóstól

A kerület vezetője csütörtök délelőtti Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy megdöbbenéssel értesült Szamos Miklós haláláról. „A Budavári Önkormányzat és a magam nevében részvétet nyilvánítottam a család felé” – írta Böröcz László.

A Ruszwurm Cukrászda kapcsán érdemes megemlíteni, hogy Magyarország egyik legpatinásabb történelmi cukrászdája volt, amely 1827 óta működött a budai Várban, a Mátyás templom szomszédságában.

