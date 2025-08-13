Megérkezett Peking baljós válasza Brüsszelnek: európai bankok kerültek szankciós listára

Megérkezett Kína válasza az Európai Unió legutóbbi, Oroszország elleni szankcióira, mely két kínai bankot és öt másik kínai vállalatot is célba vett, miután azok Brüsszel szerint segítik Oroszország Ukrajna elleni invázióját.

Tovább fokozódik a feszültség Brüsszel és Peking között: Kína nem tűri az európai szankciókat / Fotó: Andy.LIU / Shutterstock (illusztráció)

Itt a kínai válasz az uniós szankciókra

A kínai kereskedelmi minisztérium szerdai közleménye szerint két európai bank, a litván UAB Urbo Bankas és AB Mano Bankas ellen vezetett be szankciókat Peking, megtiltva a kínai magánszemélyek és cégek számára a pénzintézetekkel folytatott tranzakciókat és együttműködést. Ugyanakkor a tárca egy másik közleményében reményét fejezte ki, hogy az Európai Unió inkább ápolja kínai kapcsolatait és helyrehozza a lépéseket.

Kína szoros orosz kapcsolatai korábban az Egyesült Államok részéről is kiváltottak hasonló szankciókat, ami egyes pénzintézeteket az oroszországi tevékenységük átgondolására késztetett, sőt a tavalyi év elején az állami bankok is szigorítottak az orosz ügyfelek finanszírozására vonatkozó szabályaikon – idézi fel a Bloomberg.

A mostani szankciókkal Kína nem véletlenül litván bankokat vesz célba,

hiszen a két ország közötti kapcsolatok mélyponton vannak, miután Vilnius engedélyezte a tajvani képviselet megnyitását. Ugyanakkor Peking viszonya nemcsak Litvániával, de az EU-val is feszült, miután Brüsszel nehezményezi az orosz invázióhoz nyújtott kínai támogatást.