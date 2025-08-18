Szennyvíz jellegű víz jutott a Balatonba Balatonszemesnél – közölte a település önkormányzata az MTI-vel hétfőn. Kiemelték: nem kellett elrendelni fürdési tilalmat. Az önkormányzat közleményében azt írta, vasárnap a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság elsőfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el Balatonszemes térségében.

Figyelmeztetés: szennyvíz ömlött a Balatonba, kárelhárítási készültséget rendeltek el – azonnal meglett a bűnös / Fotó: Németh Levente

Hozzátették: a vizsgálatok szerint egy medence ürítése során szennyvíz jellegű víz jutott a felújítás alatt álló csapadékvíz-elvezető rendszeren keresztül a Balatonba.

A lakóparkot üzemeltető cég elismerte teljes felelősségét a károkozásban

– emelték ki. Hozzátették: a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakemberei azonnali fertőtlenítést és a felújítás alatt álló kivezető árokban rekedt víz eltávolítását rendelték el. Ezzel egyidejűleg minden hatóság és az önkormányzat is megteszi a jogi lépéseket a károkozó céggel szemben – jegyezték meg.

Tudatták azt is, hogy a vízügyi igazgatóság, a katasztrófavédelem és az önkormányzat munkatársai közösen végzik a szennyezés felmérését és az intézkedések végrehajtását a további károk megelőzése érdekében, és minden anyagi felelősség a károkozó céget terheli.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a hatóság hétfőn ellenőrizte a vízminőséget a területen, és

az ellenőrzést követően nem kellett elrendelni fürdési tilalmat.

Egyben arra kérik a lakosságot és a fürdőzőket, hogy fokozottan figyeljenek a helyi hatóságok jelzéseire és tájékoztatásaira, és ha vízminőségi problémát vagy újabb szennyezést észlelnek, haladéktalanul jelezzék az önkormányzatnál.