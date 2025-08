Csúszós talajon a BKV: újabb bírságot kapott a főváros egy eljárási hiba miatt – Szentkirályi szerint ez csak egy a botrányok közül

Ismét súlyos pénzügyi következményekkel jár egy fővárosi közbeszerzési hiba: egy bírósági ítélet értelmében Budapest városvezetésének 200 millió forintot kell visszafizetnie, emellett négymillió forint perköltséget is viselnie kell. A Szentkirályi Alexandra által nyilvánosságra hozott ügy a BKV egyik korábbi beszerzéséhez kapcsolódik, amelyet a bíróság törvénysértőnek minősített.

Szentkirályi Alexandra szerint ez még nem a történet vége: egy másik, hasonló ügyben további 300 millió forint is veszélyben lehet / Fotó: Hatlaczki Balazs

Szentkirályi Alexandra: a főváros vezetése újabb botrányba keveredett

A főváros ezzel egy újabb olyan ügy közepén találta magát, amelyben közpénzek vesznek el szabálytalan eljárás miatt. A politikus szerint nem ez az első eset, amikor Budapest komoly összegeket veszít szabálytalan vagy átláthatatlan közbeszerzések következtében. Az elmúlt hónapokban több ügy is napvilágra került, elsősorban a BKV-nál, amelyek felvetették a városvezetés felelősségét és a döntések jogszerűségét.

Szentkirályi arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg egy másik, hasonló témájú per is folyamatban van, ahol további 300 millió forint a tét. Ha ott is elmarasztaló ítélet születik, akkor összesen már félmilliárd forintnyi veszteséget szenvedhet el Budapest.

A politikus szerint Karácsony Gergely városvezetése nem veszi elég komolyan a jogi és pénzügyi következményeket.

Nem lehet felelősség nélkül várost vezetni

– fogalmazott, és hozzátette: a jelenlegi vezetés döntései csőd közeli helyzetbe sodorják a fővárost, miközben a politikai kommunikációban továbbra is Brüsszelre és a kormányra mutogatnak.