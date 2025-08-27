Rendkívüli: Szijjártó Péter bejelentést tett a Barátság vezetékről – most beszélt az orosz energiaminiszter-helyettessel

„A Barátság kőolajvezeték átadási pontját ért ukrán rakéta- és dróntámadás által okozott kár ezúttal olyan mértékű volt, hogy a helyreállítási munkálatok jó pár napot igénybe vesznek. Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettessel telefonon áttekintettük a helyzetet, amiből kiderült, hogy megfeszített munkával sikerült olyan technológiai megoldást találni, melynek nyomán holnaptól újraindulhat a kőolajszállítás Magyarország irányába, kezdetben tesztüzemmódban, kisebb mennyiséggel” – írta szerda délutáni Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter.
A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy Magyarországon a kereskedelmi tartalékok még kitartanak, így egyelőre nem kellett igénybe venni a stratégiai tartalékot.
Szijjártó azonban megjegyezte, hogy továbbra is botrányosnak tartja, hogy egyes politikai és médiabeli szereplők a vezetéket szétlövő ukránokat mentegetik, az Európai Bizottság pedig csak üzenget, hogy nincs ellátásbiztonsági kockázat a támadás miatt.
Kijelentette, hogy a kormány egyúttal felszólítja Ukrajnát, hogy a továbbiakban ne támadja a Magyarországra irányuló Barátság kőolajvezetéket, és ne veszélyeztesse hazánk energiaellátásának biztonságát.
A Magyarországra évi 8 millió tonna kőolajat szállító vezeték kulcsfontosságú szerepet játszik hazánk olajellátásában, pótlása mindenképpen megnehezítené az üzemanyag-ellátás biztosítását. Az elmúlt napokban nem először lett ukrán támadások célpontja a Barátság kőolajvezeték.
A Mol a támadások kapcsán elmondta, hogy a régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált. A társaság ugyanakkor valamennyi korábbi támadásra is hasonlóan reagált. Tény, hogy a Barátság kőolajvezetéket és kapcsolódó létesítményeit nem először érte találat a három és fél éve tartó orosz-ukrán háború során, és a helyreállítások általában nem vettek igénybe pár napnál több időt.
A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatai szerint június végén 628,3 ezer tonna kőolaj, 550,3 ezer tonna gázolaj és 240,7 ezer tonna benzin állt rendelkezésre. Bőséges stratégiai készletek tehát rendelkezésre állnak. Az orosz–ukrán háború elmúlt három és fél éve során már korábban is érték támadások a Barátság kőolajvezetéket, sőt a szállítások sem most állnak le először.
Ahogy említettük, a korábbi esetekben jellemzően egy-két napon belül újraindult a kőolaj áramlása a vezetéken. Szijjártó Péter mostani bejegyzése szerint ezúttal ez augusztus 28-a, csütörtökre várható.
