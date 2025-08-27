Rendkívüli: Szijjártó Péter bejelentést tett a Barátság vezetékről – most beszélt az orosz energiaminiszter-helyettessel

„A Barátság kőolajvezeték átadási pontját ért ukrán rakéta- és dróntámadás által okozott kár ezúttal olyan mértékű volt, hogy a helyreállítási munkálatok jó pár napot igénybe vesznek. Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettessel telefonon áttekintettük a helyzetet, amiből kiderült, hogy megfeszített munkával sikerült olyan technológiai megoldást találni, melynek nyomán holnaptól újraindulhat a kőolajszállítás Magyarország irányába, kezdetben tesztüzemmódban, kisebb mennyiséggel” – írta szerda délutáni Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy Magyarországon a kereskedelmi tartalékok még kitartanak, így egyelőre nem kellett igénybe venni a stratégiai tartalékot.

Szijjártó azonban megjegyezte, hogy továbbra is botrányosnak tartja, hogy egyes politikai és médiabeli szereplők a vezetéket szétlövő ukránokat mentegetik, az Európai Bizottság pedig csak üzenget, hogy nincs ellátásbiztonsági kockázat a támadás miatt.

Kijelentette, hogy a kormány egyúttal felszólítja Ukrajnát, hogy a továbbiakban ne támadja a Magyarországra irányuló Barátság kőolajvezetéket, és ne veszélyeztesse hazánk energiaellátásának biztonságát.

A támadások után nemcsak Szijjártó Péter nyilatkozott

A Magyarországra évi 8 millió tonna kőolajat szállító vezeték kulcsfontosságú szerepet játszik hazánk olajellátásában, pótlása mindenképpen megnehezítené az üzemanyag-ellátás biztosítását. Az elmúlt napokban nem először lett ukrán támadások célpontja a Barátság kőolajvezeték.

Az Ukrán Védelmi Minisztérium Felderítő Főigazgatóságának kamikaze drónjai augusztus 13-ra virradó éjszaka hajtották végre az első támadást a Transznyeft Barátság kőolajvezeték szivattyúállomása ellen az oroszországi Brjanszki területen lévő Unecsa városában. Aztán augusztus 18-ra virradó éjszaka az Ukrán Fegyveres Erők pilóta nélküli rendszereinek egységei más védelmi erőkkel együtt csapást mértek az oroszországi Tambovi területen található Nyikolszkoje kőolajszivattyú-állomásra. A csapás következtében tűz ütött ki a létesítményben, és a kőolajszállítás a Barátság fővezetéken teljesen leállt. Ezt követte az augusztus 21-e csütörtökről 22-e péntekre virradóra bekövetkezett, súlyos támadás.

A Mol a támadások kapcsán elmondta, hogy a régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált. A társaság ugyanakkor valamennyi korábbi támadásra is hasonlóan reagált. Tény, hogy a Barátság kőolajvezetéket és kapcsolódó létesítményeit nem először érte találat a három és fél éve tartó orosz-ukrán háború során, és a helyreállítások általában nem vettek igénybe pár napnál több időt.