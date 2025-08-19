Közelebb a béke mint gondolnánk? Nagyon fontos, amit Moszkva állít!

Oroszország készen áll tárgyalásokra az ukrajnai konfliktus rendezése érdekében – közölte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. A politikus leszögezte: Moszkva ragaszkodik a megbízható, jogilag kötelező megállapodásokhoz, amelyeket nem lehet megszüntetni. Lavrov szerint a háborút lezáró egyezségnek meg kell szüntetnie a háborút kiváltó okokat, például Ukrajna nem lehet a NATO tagja.

Donald Trump előbb az orosz elnökkel, majd az ukrán és az európai vezetőkkel egyeztetett / Fotó: AFP

A több mint három éve tomboló orosz-ukrán lezárását célzó tárgyalások felgyorsultak az elmúlt napokban. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump találkozóját augusztus 15-én tartották az alaszkai Anchorage-ban. A felek hangsúlyozták, hogy a vezetők közötti párbeszéd pozitív és konstruktív volt, a kiszivárgott információk alapján Oroszország Donbasz régióját követeli a béke érdekében.

Herszon és Zaporizzsja régiókban befagyasztanák a frontot, ami a határ alapját képezné. Ukrajna lemondana a NATO-csatlakozásról, de erős biztonsági garanciákat kapna az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Putyin írásban garantálná, hogy nem támadja meg Ukrajnát, valamint azt is kérte, hogy az orosz nyelv ismét hivatalos legyen Ukrajnában.

Donald Trump fogadta Zelenszkijt és az európai vezetőket

Az alaszkai csúcstalálkozója után alig néhány nappal, hétfőn este már Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt látta vendégül az Amerikai Egyesült Államok első embere. A találkozóra több európai vezető politikus is elkísérte az ukrán államfőt.

Trump a megbeszéléseken közölte ukrán kollégájával, hogy Washington garantálná Kijev biztonságát a békemegállapodás részeként, bár a támogatás mértéke egyelőre nem világos. Alexander Stubb finn elnök később elmondta, hogy a biztonsági garanciák részleteit nagyjából egy héten belül kidolgozhatják.

There’s a map of Ukraine in the Oval Office marking the territories occupied by Russia. pic.twitter.com/KKmp9PCFHa — Misha Komadovsky (@komadovsky) August 18, 2025

Trump azt is bejelentette, hogy megkezdte Zelenszkij és Putyin közötti találkozó szervezését, amelyet egy háromoldalú csúcstalálkozó követne a három elnök között. A Putyin és Zelenszkij közti egyeztetés a követkető két hétben megvalósulhat, a helyszín Magyarország is lehet. Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna bármilyen csúcsszintű formátumban kész tárgyalni Oroszországgal a háború befejezéséről.