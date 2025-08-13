Több száz millió eurót kap Ukrajna, hogy tudjon télen fűteni

A Naftogaz és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) rekordösszegű, 500 millió eurós gázvásárlási hitelszerződést írt alá Ukrajnának.
Julia Szviridenko ukrán kormányfő azt mondta, hogy ez a bank legnagyobb projektje Ukrajnában. Ugyanakkor most először nyújtanak ilyen hitelt EU-garancia mellett, Ukrajna állami garanciája nélkül.
„Ez lehetővé teszi Ukrajna számára, hogy jobban felkészüljön a fűtési szezonra, és a tél legnehezebb napjain is biztosítsa a fűtést és a fényt az ukrán otthonoknak.
Köszönet az EBRD-nek és az EU-nak a támogatásukért, valamint a kormánynak és a Naftogaznak a professzionális munkájukért” – mondta Szviridenko.
Az EBRD közölte, hogy a hitelt az Ukrajnai Beruházási Program keretében nyújtott hitelösszeg 90 százalékát lefedő uniós garancia támogatja, amelynek célja Ukrajna gazdaságélénkítésének és hosszú távú növekedésének finanszírozásának felszabadítása.
Ez a negyedik finanszírozási csomag, amelyet az EBRD nyújtott a Naftogaznak az orosz–ukrán háború 2022-es kezdete óta.
A Naftogaznak nyújtott teljes finanszírozási összeg 1,6 milliárd euró, amelyből 1,27 milliárd euró EBRD-hitel és 330 millió euró Norvégia által az EBRD-n keresztül nyújtott támogatás.
Áprilisban arról számoltak be, hogy az EBRD 2025-ig körülbelül 1 milliárd eurót kíván biztosítani Ukrajna károsodott energiaszektorának újjáépítésére és javítására.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Ukrajna nehéz fűtési szezonon van túl: a tél leghidegebb hónapjaiban a Naftogaznak sürgősen kellett földgázt vásárolnia rekordárakon.
Ennek oka az állami monopólium korábbi vezetésének felelőtlensége volt, amely a hazai kitermelésre alapozott, anélkül hogy biztosítékot épített volna be arra az esetre, ha az oroszok a kritikus infrastruktúrát támadják.
Márpedig az orosz támadások következtében megrongálódtak az ukrán gázkitermelő létesítmények és tárolók Harkiv és Poltava megyékben.
