Totális áramszünet következett be az éjjel, kétmillióan maradtak szolgáltatás nélkül: ez csak a kezdet, figyelmeztetést adtak ki a kubai meteorológusok

Havanna döntő része áram nélkül maradt egy elvonuló ciklon után.
VG/MTI
2025.08.12., 06:49

Megszűnt az áramszolgáltatás Havanna döntő részén hétfőn este egy ciklon átvonulása után.

Tourism paradise of the Caribbean: Cuba
Havanna döntő része áram nélkül maradt egy elvonuló ciklon után / Fotó: Anadolu /AFP

A kubai nemzeti áramszolgáltató beszámolója szerint Havanna szinte minden kerületét érintette az áramkimaradás. Az áramszolgáltatás leállásának konkrét okát nem közölték, de hétfőn napközben hatalmas esőzés volt a kubai fővárosban és térségében. Eközben kubai meteorológusok a hurrikánszezon korai kezdetére figyelmeztettek az észak-atlanti régióban, amely általában ősszel súlyosan érinti a karibi köztársaságot.

Tavasszal Kubában emberek milliói maradtak áram nélkül az ország elektromos hálózatának a meghibásodása miatt.

 

Az elmúlt hat hónapban ez volt a sokadik hatalmas áramszünet a súlyos gazdasági válságban lévő országban. Kubában tavaly háromszor − októberben, novemberben és decemberben − volt hasonló áramkimaradás. 

Az idei első, február közepén bekövetkezett áramszünet miatt a hatóságok két napra felfüggesztették az oktatást és a munkavégzést.

Szakértők szerint az áramkimaradás az erőművek üzemanyaghiányának és az elöregedő infrastruktúrának a következménye. A legtöbb üzem több mint 30 éve működik.

 

Havanna

