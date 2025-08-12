Totális áramszünet következett be az éjjel, kétmillióan maradtak szolgáltatás nélkül: ez csak a kezdet, figyelmeztetést adtak ki a kubai meteorológusok

Megszűnt az áramszolgáltatás Havanna döntő részén hétfőn este egy ciklon átvonulása után.

Havanna döntő része áram nélkül maradt egy elvonuló ciklon után / Fotó: Anadolu /AFP

A kubai nemzeti áramszolgáltató beszámolója szerint Havanna szinte minden kerületét érintette az áramkimaradás. Az áramszolgáltatás leállásának konkrét okát nem közölték, de hétfőn napközben hatalmas esőzés volt a kubai fővárosban és térségében. Eközben kubai meteorológusok a hurrikánszezon korai kezdetére figyelmeztettek az észak-atlanti régióban, amely általában ősszel súlyosan érinti a karibi köztársaságot.

Tavasszal Kubában emberek milliói maradtak áram nélkül az ország elektromos hálózatának a meghibásodása miatt.

YA ESTOY CANSADO DE ESTO

Porque un cubano con tremendos cojones sale a tocar cazuela en medio de un apagón en La Habana. 18h sin electricidad al dia en muchos lugares, en otros 20h. Eso no es vida y aqui, muchos hijos de puta defendiendo el desastre. pic.twitter.com/uJ7xUP0nEF — Frank El Makina (@FrankElMakina) August 5, 2025

Az elmúlt hat hónapban ez volt a sokadik hatalmas áramszünet a súlyos gazdasági válságban lévő országban. Kubában tavaly háromszor − októberben, novemberben és decemberben − volt hasonló áramkimaradás.

Az idei első, február közepén bekövetkezett áramszünet miatt a hatóságok két napra felfüggesztették az oktatást és a munkavégzést.

Szakértők szerint az áramkimaradás az erőművek üzemanyaghiányának és az elöregedő infrastruktúrának a következménye. A legtöbb üzem több mint 30 éve működik.