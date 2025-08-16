Egyből a békekötésre ugranak, kihagyják a tűzszünetet – közölte Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök történelmi, Vlagyimir Putyinnal folytatott alaszkai találkozója után Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és számos európai vezetővel, köztük Mark Rutte NATO-főtitkárral is tárgyalt telefonon. A megbeszélések eredményét nagyon sikeresnek minősítette saját közösségi oldalán tett bejegyzésében Trump.

Trump hazaérkezik az alaszkai csúcstalálkozóról/Fotó: AFP

Trump szerint nem szükséges tűzszünet, egyből jöhet a békeszerződés

Az amerikai elnök szerint a tárgyalások után arra jutottak, hogy a háború lezárásának legjobb módja közvetlenül egy békeszerződés megkötése, nincs szükség előtte tűzszüneti megállapodásra, mely gyakran nem bizonyul tartósnak.

Trump megerősítette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Washingtonba látogat ahol az Fehér Ház ovális irodájában találkozik majd Trumppal, és ha minden jól megy, akkor kitűzik a Putyin és Zelenszkij közötti találkozó időpontját is, ami akár milliók életét mentheti meg.

A pénteki Trump-Putyin-találkozó után az amerikai elnök már beszélt arról, hogy a béke most már Zelenszkijen múlik, akit egy megállapodás megkötésére szólított fel.

Ugyanakkor azt még továbbra sem lehet tudni, hogy pontosan miben állapodott meg Trump és Putyin, ám a hivatalos közlés szerint közeledtek egymáshoz az álláspotok és lekerült a napirendről az orosz olaj elleni másodlagos vámok kérdése is. A három órás megbeszélés után Putyin a párbeszéd fontosságát hangoztatta Washington és Moszkva között, míg trump arról számolt be, hogy a legtöbb kérdésben sikerült megállapodnia orosz kollégájával.