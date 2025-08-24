Deviza
orosz-ukrán háború
Munkácsi járás
Trump

Először szólalt meg Trump a Munkács elleni orosz támadásról: kíméletlenül megfenyegette Putyint - minden a feje tetejére állhat

Egy háztartási gépeket gyártó, amerikai érdekeltségű elektronikai gyárat ért Munkácson orosz találat. Trump elnök először szólalt meg az ügyben; megfenyegette Putyint.
VG
2025.08.24., 11:41

Pénteki sajtótájékoztatóján először szólalt meg az amerikai elnök a Munkácsot ért orosz támadásról. Trump kifejezte elégedetlenségét és közölte, hogy két hetet ad annak eldöntésére, hogy továbbra is nyomást gyakorol az oroszokra, vagy kiszáll a békeközvetítői szerepből. 

Trump
Trump először szólalt meg a munkácsi amerikai gyár elleni támadásról / Fotó: AFP

Egy orosz légicsapás csütörtökön eltalált egy Nyugat-Ukrajnában működő amerikai elektronikai gyárat, és legalább 15 ember megsebesült az ukrán hatóságok szerint. A támadásról kérdezve Trump újságíróknak azt mondta: 

nem vagyok boldog miatta, és semmi miatt nem vagyok boldog, ami ehhez a háborúhoz kapcsolódik.

„A következő két hétben ki fog derülni, hogy merre mennek a dolgok. És nekem nagyon boldognak kell majd lennem” – mondta Trump - mondta az amerikai elnök.

Az oroszok által megtámadott amerikai vállalat egyharmada leégett

A megtámadott vállalat, a Flex, 

  • civil elektronikai alkatrészeket és termékeket gyárt, 
  • világszerte több mint 100 irodával és gyárral rendelkezik. 
  • A céget az Egyesült Államokban alapították, 
  • a NASDAQ-on jegyzik, és központja Austinban (Texas) és Szingapúrban található.  

A közösségi médiában megjelent videókon sűrű fekete füst látszott felszállni a vállalat munkácsi üzeméből, a magyar határ közelében.

Mintegy 600 dolgozó volt szolgálatban, amikor a rakéták hajnali 5 óra előtt becsapódtak – közölte Miroslav Bileckij, a megyei katonai közigazgatás vezetője. Hozzátette, hogy a támadás előtt a munkások hallgattak a légiriadóra, és biztonságos helyekre vonultak, különben a sérültek száma sokkal magasabb lett volna. Elmondása szerint a hatalmas gyár körülbelül egyharmada leégett. 

Ez a vállalat kizárólag háztartási készülékeket gyártott. Soha nem állított elő semmilyen katonai felszerelést

 – mondta Bileckij, hozzátéve, hogy a Flex 2012 óta működik az adott telephelyen.

A Kreml nem sieti el a háború lezárását, hiába adott ultimátumot Trump

A Kreml a jelek szerint egy héttel Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozója után sem igyekszik megállapodni az ukrajnai háború lezárásáról. Bár amerikai illetékesek azt állítják, hogy nem adják fel a reményt, és tovább dolgoznak a béke érdekében, a folyamatok a jelek szerint lelassultak.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az NBC Newsnak adott pénteki exkluzív interjúban azt mondta, hogy Putyin kész találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, bár a találkozó napirendje még „egyáltalán nem áll készen”. Putyinnak pedig ez a feltétele.

Ez a kijelentés ellentmondani látszik Trump hétfői állításának, miszerint telefonon beszélt Putyinnal, és megkezdte az orosz vezető és Zelenszkij találkozójának megszervezését. A találkozó megtartása után – mondta – leül mindkét elnökkel, hogy megállapodásra jussanak.

Pénteken azonban már az amerikai elnök is bizonytalanabbnak tűnt a következő lépéseket illetően

Majd meglátjuk, hogy mi lesz

– fogalmazott, felmutatva az újságíróknak egy fényképet kettejükről, amelyet Putyin küldött neki a csúcstalálkozó után.

„Azt hiszem, a következő két hétben megtudjuk, merre tovább. És jobb, ha nagyon boldog leszek” – tette hozzá. Elmondta azt is, hogy ebben a két hétben dönt majd arról, mit tegyen, és ez egy „nagyon fontos döntés lesz, méghozzá vagy masszív szankciókról, vagy masszív vámokról, vagy mindkettőről”. „Vagy nem teszünk semmit, és azt mondjuk: ez a ti harcotok” – fogalmazott.

