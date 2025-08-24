Deviza
orosz-ukrán háború
ATACMS
Trump

Trump szép csendben hónapok óta blokkolja a nagy hatótávolságú rakéták ukrán bevetését

Az amerikai elnök szép csendben visszafordította elődje engedélyét a nagy hatótávolságú amerikai rakéták orosz célpontok elleni bevetésére. Trump hónapok óta korlátozza az ATACMS rendszerek ukrán használatát.
D. GY.
2025.08.24., 10:34

A Pentagon hónapok óta blokkolja Ukrajna hosszú hatótávolságú rakétáinak oroszországi célpontok elleni bevetését – közölték amerikai tisztviselők –, Trump így korlátozza Kijevet abban, hogy egy erős fegyvert vessen be Moszkva inváziója elleni harcában - értesült a Wall Street Journal.

Trump ATACMS
ATACMS rakéta indítása - Trump nem akarta eszkalálni a háborút, korlátozta a nagy hatótávolságú rakéták bevethetőségét  / Fotó: AFP

Egy magas szintű védelmi minisztériumi engedélyezési eljárás – amelyet hivatalosan nem jelentettek be – megakadályozta Ukrajnát abban, hogy az amerikai gyártmányú, hosszú hatótávolságú hadműveleti-taktikai rakétarendszert (Army Tactical Missile Systems, ATACMS) Oroszország elleni célpontokhoz használja a késő tavasz óta – mondták a lapnak nyilatkozó bennfenntesek. Ukrajna legalább egy alkalommal kérte az ATACMS bevetését orosz területen lévő célpont ellen, de ezt elutasították.

Trump gesztust tett a Kremlnek; az ukránok nem támadhattak távoli orosz célpontokat

Az Egyesült Államok vétója a hosszú hatótávolságú csapásokkal kapcsolatban korlátozta Ukrajna hadműveleteit, miközben a Fehér Ház igyekezett a Kremlt béketárgyalások megkezdésére ösztönözni.

Elbridge Colby, a Pentagon politikai államtitkára dolgozta ki azt a „felülvizsgálati mechanizmust”, amely dönt Kijev kérelmeiről, hogy amerikai gyártmányú hosszú hatótávolságú fegyvereket vethessen be. A mechanizmus vonatkozik az európai szövetségesek által biztosított fegyverekre is, azonban ezek bevetése is az amerikai hírszerzéstől és alakatrészellátástól függ. 

A felülvizsgálati folyamat Pete Hegseth védelmi miniszternek adja meg a végső szót arról, hogy Ukrajna alkalmazhatja-e az ATACMS rakétákat – amelyek csaknem 300 kilométeres hatótávolsággal rendelkeznek – Oroszország elleni csapásokhoz. 

Trump elnök nagyon világossá tette, hogy a háborúnak Ukrajnában véget kell érnie. Jelenleg nincs változás az orosz–ukrán katonai helyzetben 

– áll Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivőjének közleményében. – „Hegseth miniszter teljes összhangban dolgozik Trump elnökkel.” A Pentagon engedélyezési követelménye gyakorlatilag visszafordította Joe Biden elnök utolsó hivatali évében hozott döntését, amely lehetővé tette Ukrajnának, hogy ATACMS-sel Oroszországon belüli célpontokat támadjon.

