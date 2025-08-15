Rendkívüli: történelmi pillanat, megérkezett Alaszkába az amerikai és az orosz elnök, megkezdődik a Trump–Putyin csúcstalálkozó – videó

Három és fél év, százezrek halála, milliók elmenekülése, sötét árnyék egész Európa horizontján – ez az orosz-ukrán háború eddigi mérlege. Ennek vethet véget az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin pénteki, Alaszkában tartott csúcstalálkozója. A két politikus először találkozik személyesen azóta, hogy Trump 2025 januárjában megkezdte második elnöki ciklusát. Immár mindketten a helyszínen vannak.

Vlagyimir Putyin gépe leszállt Alaszkán, hamarosan kezdeté veszi csúcstalálkozója Donald Trumppal / Fotó: Fatih Aktas / AFP

A Fehér Ház korábbi tájékoztatása szerint Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója helyi idő szerint délután 3 órakor, magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik. A Fehér Ház tájékoztatása szerint az elnök várhatóan helyi idő szerint pénteken este 9:45-kor, magyar idő szerint szombat hajnali 3:45-kor indul vissza Anchorage-ból Washingtonba.

Trump és Putyin is optimista a csúcstalálkozó előtt

„Úgy gondolom, hogy a találkozónk nagyon jól fog alakulni. Azonban ha valamiért mégsem így lesz, akkor nagyon gyorsan hazamegyek” – jelentette ki Donald Trump. Hozzátette, hogy ha az egyeztetés sikeres lesz, akkor után egyből fel fogja hívni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és az európai vezetőket is.

Washington mellett azonban Moszkva sem számít arra, hogy sikertelen lenne megbeszélés. Sőt, a Kreml arra számít, hogy a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti tárgyalás legalább hat-hét órán át tarthat – közölte az orosz elnök szóvivője, Dmitrij Peszkov a RIA hírügynökséggel.