Moszkva Budapesten rendezte volna meg az orosz-amerikai csúcstalálkozót

Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozója előtt az orosz elnök is csapatépítésben, bizalomerősítő intézkedések meghozatalában gondolkodott. És mint J. D. Vance alelnök a Fox Newsnak elmondta, mindketten fontolgatják az ukrán konfliktusból való kiszállást. Beleértve a katonai-gazdasági támogatás leállítását. Egyes információk szerint a Kreml Budapestet bízta volna meg a Trump–Putyin-csúcstalálkozó megszervezésével.
Az egyelőre csak feltehetően az augusztus közepi alaszkai tárgyalások előkészítésére, a nyugat-európai szövetségesek és Zelenszkij helyretételére szolgáló – de roppant fontos, mert a konfliktus egészére vonatkozó – Vance-kiszivárogtatást a nyugat-európai, amerikai médiafősodor emiatt is egészében véve mellőzte.
Putyin legutóbb a közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságok első számú vezetőit tájékoztatta az ukrajnai helyzet kapcsán elsősorban Steve Witkoff amerikai elnöki főmegbízottal folytatott tárgyalásairól. Legutóbb Zsaparov kirgiz és Rahmon tádzsik elnökkel folytatott telefonbeszélgetést. Vélhetően összefoglalta a Kreml álláspontját is, amely körül még mindig nagy a zűrzavar. Ezt a minap a Vedomosztyi szerint Jurij Usakov orosz elnöki külpolitikai tanácsadó próbálta enyhíteni – eléggé semmitmondó módon.
A két elnök Alaszkában az ukrajnai krízis hosszú távú és békés megoldására fog összpontosítani
– így Usakov.
A katonai helyzet az 1200 kilométeres ukrán fronton nem változott. Erősen romlott viszont Kijev légvédelmi képessége.
Az augusztus 10–11. között kilőtt orosz drónok mindössze egyharmadát volt képes Kijev légvédelme semlegesíteni.
Ezek az adatok kijevi kormányforrásból származnak, amelyre az AP hírügynökség hivatkozott az ukrán fővárosból keltezett jelentésében.
Egy biztosnak látszik: Putyin elnök nem adja fel az Ukrajnával kapcsolatos hármas alapcélját:
Zelenszkij ukrán elnök jó előre bejelentette, egyetlen négyzetméternyi ukrán területet sem hajlandó átadni Oroszországnak (ebbe beleértette a Krímet is), akkor sem, ha erről amerikai–orosz megállapodás születik. A fő gond ezzel az, hogy
Zelenszkij ezen a szinten már súlytalan személyiség.
Ha Trump elnök megegyezik Putyinnal, akkor kénytelen lesz belenyugodni – nincs más választása. A szóban forgó területek Oroszország katonai-politikai gazdasági ellenőrzése alatt állnak. Ha az ukrán vezető feldühíti Trumpot – és az parancsot ad az ukrán hadsereg amerikai hírszerzési, űrfelderítési, kommunikációs támogatása leállítására –,
Ukrajna a haderejével együtt néhány napon belül összeomlik.
Kijev legfontosabb fegyverrendszereit, beleértve a legkorszerűbb lég- és rakétavédelmi rendszereket, a hosszú távú, akár Moszkvát is elérő irányított rakétákat, az amerikaiak szállítják.
Egyes EU-vezetők, mindenekelőtt az EU egyetlen nukleáris hatalma, a mintegy 280 termonukleáris robbanófejjel rendelkező Franciaország (Oroszországnak hozzávetőlegesen 6 ezer ilyen fegyvere van), kiálltak a kijevi kormány álláspontja mellett. A francia atomütőerőt átszervezték, gerincét az M51-es interkontinentális, több, önállóan célra vezérelhető (MIRV), víz alól indított ballisztikus rakétákon lévő hidrogénbomba alkotja.
Az EU-val kapcsolatos politikai-gazdasági célok nem szerepelnek Moszkva prioritásai között. A Kemlhez közel állók magánvéleménye szerint a NATO keleti terjeszkedését megállítani nem, lefékezni viszont lehetséges. Most ismét a Dél-Kaukázus, ezúttal Örményország és Azerbajdzsán „megfordítása”, a NATO-hoz, a Nyugathoz való közelítése szerepel Washington kiemelt céljai között.
Hogy Zelenszkij ukrán elnök nem lesz a csúcstalálkozó részvevője, az a korábbi hírek ellenére szinte már bizonyos. Hogy ezt a felemás helyzetet enyhítsék,
Kijevben terjeszteni kezdték, hogy Zelenszkij mégiscsak ott lehet valahol Alaszkában a tárgyalások alatt.
Az EU vezető hatalmai, Párizs, Berlin, Róma, újabban Helsinki, továbbá a kültag London is kívül maradnak.
A tárgyalásokból azonban kimaradnak.
Törökország feltűnően csendes, noha az északkeleti határai mentén történtek, az amerikai égiszű újabb örmény–azeri „kibékülés” létérdekeiben érintik. Befolyásolják az úgynevezett Türk Világ programot is, amelynek keretében Ankara a történelmi múltba való visszanézéssel, az etnikai-nyelvi szálak erősítésével igyekszik egy dél-kaukázusi – közép-ázsiai türk blokkot létrehozni. Ebben azonban erősen zavarja az ősellenség, Örményország, fejlett nyugati (Franciaország, USA) kapcsolatrendszerével.
Oroszország sem látszik hiperaktívnak, noha Örményországban, Gyumriban működik a 102-es katonai bázisa, amelyhez kötődik egy hadi repülőtér is, jelentős helikopter és merev szárnyú taktikai vadászbombázó- közeltámogató gépállománnyal.
Moszkva egyes források szerint Budapestet látta volna szívesebben a csúcstalálkozó helyszínéül,
de mivel a kezdeményezés Washingtontól indulhatott, vélhetően nem akarta a folyamatot akadékoskodással veszélyeztetni. Emellett Alaszka a 18–19. században még az Orosz Birodalom része volt, és az USA 1867-ben vásárolta meg 7,2 millió aranydollárért (mai áron 162 millió dollárért) – ezt a helyszínt kiválasztó amerikai külügyi tisztviselők nyilván Putyin orra alá akarták dörgölni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.