Félelmetes amerikai bombázó-kötelék húzott el Putyin feje fölött, amint kiszállt a repülőgépből – videón a B2-es és a vadászgépek akciója

Amikor az amerikai és az orosz elnök pénteken a leszállópályán üdvözölték egymást Alaszkában, amerikai katonai repülőgépek repültek át felettük, köztük vadászgépek és egy B-2-es lopakodó bombázó. A látványos felvonulás erőteljes üzenet Moszkva felé a Trump-Putyin csúcstalálkozó előestéjén.

Amerikai erőfitogtatással indul a Trump-Putyin csúcstalálkozó / Fotó: Anadolu via AFP

Donald Trump és Vlagyimir Putyin az alaszkai Elmendorf–Richardson katonai bázison találkozott, Anchorage-ben. A leszállópályán a kézfogást követően amerikai harci gépek és egy B-2 Spirit lopakodó bombázó húzott el a fejük fölött.

A Pentagon az ABC Newsnak közölte, hogy a repülési programot előre egyeztették, és az az amerikai haderő képességeit volt hivatott demonstrálni.

A B-2-esek érkezése nem véletlen: ugyanilyen típusú bombázókat vetettek be júniusban a „Midnight Hammer” hadművelet során Irán nukleáris létesítményei ellen. A gépek képesek leszállás nélkül a világ bármely pontját elérni, és hagyományos, valamint nukleáris fegyvereket hordozhatnak.

A pénteki csúcs az első alkalom tíz év után, hogy Putyin az Egyesült Államokba látogat. A megbeszélések egyik fő célja az orosz–ukrán háború tűzszünetének előmozdítása. Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij azonban nem vesz részt a tárgyaláson. Trump csütörtökön jelezte: bízik benne, hogy a mostani találkozó előkészíti az utat egy második, Zelenszkijt is bevonó fordulóhoz.

A légi parádé hátterében egyértelmű politikai üzenet húzódik: Washington jelezni akarja, hogy bár a tárgyalóasztalnál keres megoldást a konfliktusra, katonailag továbbra is készen áll a nyomásgyakorlásra

– írta a Wall Street Journal.

A B-2-es bombázóval kísért találkozó egyszerre szimbolikus és stratégiai üzenet. Egyfelől azt mutatja, hogy az Egyesült Államok a párbeszéd mellett erőt is demonstrál Moszkva felé; másfelől az alaszkai helyszínválasztás is tudatos, hiszen földrajzilag közel hozza egymáshoz a két hatalom légterét. A következő hetekben kiderül, hogy ez a kettős üzenet közelebb visz-e a tűzszünethez, vagy újabb feszültségeket gerjeszt.