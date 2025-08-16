Deviza
orosz-ukrán háború
drón
Trump-Putyin-találkozó
front

Hiába a Trump–Putyin-találkozó, az oroszok és az ukránok éppen pusztítást rendeznek a fronton – most tombol csak igazán a háború

Az oroszok Dnyiprót támadták, az ukránok Rosztov ellen indítottak dróncspást. A Trump-Putyin csúcstalálkozó alatt sem szünetelt a háború.
VG |
2025.08.16., 00:35

Abban a pillanatban, amikor a Trump-Putyin csúcstalálkozó elkezdődött Alaszkábanaz ukrán légierő ellenséges drónok támadására fiegyelmeztette a lakosságot -írta a CNN.

Trump-Putyin csúcstalálkozó drón
A Trump-Putyin csúcstalálkozó alatt is drónokkal támadják egymást a háborúzó felek / Fotó: NurPhoto via AFP

Miközben Trump és Putyin a fotósoknak pózolt – Kijev Telegram-csatornáján közölte, hogy iráni Sahid drónokat észleltek Dnyipró keleti részén, amelyek észak felé tartanak. Bejelentették azt is, hogy orosz repülőgépek támadnak Ukrajna északkeleti és délkeleti térségben.

A Trump-Putyin csúcstalálkozó alatt az ukránok is támadtak

Az orosz védelmi minisztérium viszont azt közölte, hogy az ukránok nagy erőkkel támadták Rosztovot, nem sokkal a csúcstalálkozó kezdete után. Bejelentették azt is, hogy az orosz légvédelem négy ukrán drónt szedett le. 

