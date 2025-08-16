Hiába a Trump–Putyin-találkozó, az oroszok és az ukránok éppen pusztítást rendeznek a fronton – most tombol csak igazán a háború

Abban a pillanatban, amikor a Trump-Putyin csúcstalálkozó elkezdődött Alaszkábanaz ukrán légierő ellenséges drónok támadására fiegyelmeztette a lakosságot -írta a CNN.
Miközben Trump és Putyin a fotósoknak pózolt – Kijev Telegram-csatornáján közölte, hogy iráni Sahid drónokat észleltek Dnyipró keleti részén, amelyek észak felé tartanak. Bejelentették azt is, hogy orosz repülőgépek támadnak Ukrajna északkeleti és délkeleti térségben.
Az orosz védelmi minisztérium viszont azt közölte, hogy az ukránok nagy erőkkel támadták Rosztovot, nem sokkal a csúcstalálkozó kezdete után. Bejelentették azt is, hogy az orosz légvédelem négy ukrán drónt szedett le.
