Hiába a Trump–Putyin-találkozó, az oroszok és az ukránok éppen pusztítást rendeznek a fronton – most tombol csak igazán a háború

Abban a pillanatban, amikor a Trump-Putyin csúcstalálkozó elkezdődött Alaszkábanaz ukrán légierő ellenséges drónok támadására fiegyelmeztette a lakosságot -írta a CNN.

A Trump-Putyin csúcstalálkozó alatt is drónokkal támadják egymást a háborúzó felek / Fotó: NurPhoto via AFP

Miközben Trump és Putyin a fotósoknak pózolt – Kijev Telegram-csatornáján közölte, hogy iráni Sahid drónokat észleltek Dnyipró keleti részén, amelyek észak felé tartanak. Bejelentették azt is, hogy orosz repülőgépek támadnak Ukrajna északkeleti és délkeleti térségben.

A Trump-Putyin csúcstalálkozó alatt az ukránok is támadtak

Az orosz védelmi minisztérium viszont azt közölte, hogy az ukránok nagy erőkkel támadták Rosztovot, nem sokkal a csúcstalálkozó kezdete után. Bejelentették azt is, hogy az orosz légvédelem négy ukrán drónt szedett le.