Így találkozott egymással Trump és Putyin Alaszkában – itt az első közös fotó az amerikai és az orosz elnökről

Az alaszkai Anchorage-ban zajló Trump-Putyin csúcstalálkozó első pillanatait megörökítő fotók percekkel ezelőtt jelentek meg, ahol a két nagyhatalom vezetője kezet fog a katonai bázis kifutópályáján, mielőtt a delegációk tárgyalóasztalhoz ülnének.
A találkozó feszült, de udvarias hangulatban indult; a felek rövid nyilatkozatban jelezték, hogy nyitottak a párbeszédre. Az első képek tanúsága szerint Donald Trump határozott kézfogással üdvözölte Vlagyimir Putyint, aki visszafogott mosollyal reagált.
Két B-2-es lopakodó bombázó települt az alaszkai Joint Base Elmendorf–Richardson támaszpontra, közvetlenül a pénteki csúcstalálkozó előtt, az egyik pedig vadászképekkel az oldalán repülve köszöntötte az orosz elnököt.
Rendkívüli: történelmi pillanat, megérkezett Alaszkába az amerikai és az orosz elnök, megkezdődik a Trump–Putyin csúcstalálkozó – videó
Az egész világ a pénteki alaszkai csúcstalálkozóra szegezi tekintetét. Donald Trump és Vlagyimir Putyin is megérkezett a helyszínre. Akár maratoni hosszúságú is lehet a tárgyalás.
