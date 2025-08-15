Deviza
Rendkívüli: történelmi pillanat, megérkezett Alaszkába az amerikai és az orosz elnök, megkezdődik a Trump–Putyin csúcstalálkozó – videó

Fontos változás: módosul a terv, mégsem kettesben tárgyal Trump és Putyin – ők lesznek ott a két elnökkel

A korábban kiszivárgott hírek szerint a történelmi tárgyaláson a két elnök, valamint tolmácsaik vettek volna részt. A Trump-Putyin csúcstalálkozó azonban kibővült, mindkét fél még két politikust is visz a tárgyalásra.
D. GY.
2025.08.15, 21:33
Frissítve: 2025.08.15, 21:35

A történelmi jelentőségű Trump-Putyin csúcstalálkozón az előzetes beharangozások szerint csak a két elnök valamint tolmácsaik vettek volna részt. 

Trump-Putyin csúcstalálkozó
Mégsem négyszemközt zajlik a Trump-Putyin csúcstalálkozó / Fotó: AFP

Az orosz Ria Novosztyi hírügynökség értesülései szerint azonban kibővül a kör, a találkozó "hatszemközt" zajlik majd. A hírügynökség szerint a megbeszélésen részt vesz Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter, valamint Jurij Usakov, Putyin főtanácsadója - orosz részről. Trump oldalán pedig Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff különleges megbízott segít az elnöknek az amerikai érdekek képviseletében. Lavrov és Usakov részvételét megerősítette Dimitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. 

