Kiderült, Washington mekkora titkolózás közepette manőverezik a békekötés felé

Az alaszkai Trump–Putyin-csúcstalálkozó ellenére továbbra is tombol az orosz–ukrán háború. Az amerikai CBS News megtudta, hogy Tulsi Gabbard, az amerikai hírszerzés igazgatója hetekkel ezelőtt utasítást adott ki: minden, az orosz–ukrán béketárgyalásokkal kapcsolatos információt tilos megosztani az Egyesült Államok szövetséges hírszerző partnereivel.

Tulsi Gabbard, az amerikai hírszerzés igazgatója: hírmegosztási zárlatot rendelt el a Trump–Putyin-csúcstalálkozó előtt / Fotó: AFP

A július 20-án keltezett, Gabbard által aláírt feljegyzés arra utasította az ügynökségeket, hogy ne osszanak meg információkat az úgynevezett Five Eyes (Öt szem) szövetséggel – ez a második világháború után létrejött hírszerzési együttműködés, amelynek tagja az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland.

Hírszerzési zárlatot hozott a Trump–Putyin-csúcstalálkozó

A CBS-nek nyilatkozó tisztviselők elmondták: az utasítás minden, a kényes orosz–ukrán béketárgyalásokkal kapcsolatos elemzést és információt „NOFORN”-ként, vagyis külföldiek számára nem terjeszthetőként minősített, vagyis azt semmilyen más ország, sem külföldi állampolgár nem kaphatja meg. A feljegyzés továbbá korlátozta a béketárgyalásokra vonatkozó anyagok terjesztését is, csak az azokat előállító ügynökségeken belül engedélyezve.

A Five Eyes hírszerzési partnerség értéke abban rejlik, hogy amikor mi és ők politikai döntéseket hozunk, egymás hírszerzését kiegészítve többet tudhatunk meg ellenfeleink terveiről, szándékairól és képességeiről

– magyarázta Steven Cash, a Központi Hírszerző Ügynökség és a Belbiztonsági Minisztérium korábbi tisztje. „Ennek az alaphelyzetnek az egyik oka az az elvárás, hogy mi és a másik négy szövetséges ugyanazon az oldalon ülünk, míg velünk szemben egy közös ellenfél” – tette hozzá.

Cash szerint fontos, hogy a szövetségesek „közös hírszerzési képpel” rendelkezzenek, hogy a döntéshozók és a tárgyalók „összehangolhassák álláspontjaikat, és a lehető legjobb megállapodást köthessék meg, vagy a lehető leghatékonyabban vívhassák meg a háborút”.

Minden hírszerzés tart vissza információt

Más volt hírszerzők viszont úgy vélik, Gabbard utasítása egyáltalán nem rendkívüli az amerikai hírszerzésben, és a kritika eltúlzott. Szerintük mind az Egyesült Államok, mind a többi partnerország gyakran tart vissza információkat egymástól, ha érdekeik eltérnek. Ezra Cohen, a Hudson Intézet munkatársa, aki korábban a Pentagon hírszerzési ügyekért felelős megbízott helyettes államtitkáraként dolgozott, azt sugallta, hogy a felháborodás inkább a Trump-kormányzati politikával és a Gabbard vezetésével szembeni ellenszenvből fakad.

Rengeteg információ van, amit mi sem osztunk meg a Five Eyes-partnereinkkel, és fordítva. Sok anyag van, ami csak a brit vagy csak az ausztrál félnek szól – mondta Cohen.

„Érdekeink nem mindig egyeznek a Five Eyes partnereinkével – folytatta. – És ahol eltérnek, és ez nem csak Ukrajnára vonatkozik, teljesen természetes, hogy NOFORN jelzéssel látjuk el az anyagokat.”