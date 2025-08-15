Üzenet érkezett Moszkvából a Trump–Putyin találkozóra: az oroszok az Oresnyik pusztító bevetésén dolgoznak – jön az atomhadgyakorlat

Az amerikai elnök egy a négyhez esélyt ad annak, hogy a Trump-Putyin csúcstalálkozó eredménytelenül zárul. Az orosz elnök, útban az alaszkai csúcstalálkozóra, megállt Oroszország távol-keleti egyik központjában, a Gulag-idején elhíresült Magadánban, amely négy órányi repülőútra van Anchorage-től, ahol a nagy, több fegyvernemi katonai támaszponton jelölték ki a tárgyalások színhelyét.

Orosz-belorusz atomhadgyakorlatot tartanak a Trump-Putyin csúcstalálkozó idején / Fotó: AFP

Ha nem tudunk szót érteni az orosz elnökkel, jönnek az újabb amerikai szankciók

– fenyegette meg a szemben álló felet a Fehér Ház ura.

A mostani Trump-Putyin csúcstalálkozó csak az erőfelmérésről szól

Mindkét fél népes szakértői csoportot hoz magával, de a terv szerint négyszemközti tárgyalással kezdődik a világesemény. Az amerikai elnök szerint az alaszkai csúcs afféle kóstolgatás, az igazi tárgyalások a második fordulóban lesznek, amelyet a várakozások szerint Moszkvában rendeznek meg. Ezen részt vehet Zelenszkij ukrán elnök is, aki végül nem kapott meghívót az alaszkai tárgyalásra.

A világ közben azon tanakodik, hogy miképpen alakul az új globális helyzet, mi lesz a temérdek fegyverzettel, amelyet a Nyugat Ukrajnába öntött. Nagy változásokra nem lehet számítani.

A Nyugat alapcélja: Oroszország visszaszorítása, a NATO további keleti térnyerése - változatlan.

A katonai szövetség és meghatározó tagjai tovább folytatják Oroszország – és egyre inkább Kína – bekerítését.

A mostani helyzetben a nyugati hatalmak a Dél-Kaukázusban, Örményország és Azerbajdzsán egyidejű NATO-hoz való közelítésében látják az előrelépés lehetőségét.

A következő állomás Mongólia és Közép-Ázsia lehet.

A NATO Közép-Ázsia felől próbálkozik

Mindkét területen az amerikaiak már próbálkoztak. Közép-Ázsiában az afganisztáni háború idején, amikor oroszországi területeken, Kazahsztánon keresztül amerikai, nyugati nehézfegyverzetet szállító vonatszerelvények haladtak át. Kirgizisztán volt a kedvenc, a főváros, Biskek mellett a Manasz katonai légitámaszponton

az orosz és az amerikai hírszerzés emberei egy közös vállalkozás keretében Oroszországban finomított harci repülőgép üzemanyagot adtak el az afganisztáni külföldi kontingensnek.

Ez az együttműködés már az afganisztáni események drámai befejezése előtt, Moszkva és Washington kapcsolatainak elhidegülésével kezdett összeomlani.