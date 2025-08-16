Rendkívüli: vége a csúcsnak, Trump és Putyin kiáll a világ elé – ezek a bejelentések Ukrajnáról, óriási döntések születtek

Szombat hajnalban, az alaszkai Anchorage-ban lezárult a történelmi Trump-Putyin csúcstalálkozó, amely a három éve tartó ukrajnai háború sorsát hivatott rendezni. A találkozó célja az volt, hogy közvetlen tárgyalások révén elősegítse a konfliktus lezárását, és új alapokra helyezze az amerikai-orosz viszonyt.
A két vezető az alaszkai Elmendorf-Richardson katonai támaszponton találkozott, ahol Donald Trump vörös szőnyegen fogadta Vlagyimir Putyint. A sajtófotók és a közvetítések szerint a találkozó kezdeti pillanatai baráti hangulatot tükröztek, ami ellentétben állt a két ország közötti feszültségekkel. Az esemény jelentősége nemcsak politikai, hanem szimbolikus szempontból is kiemelkedett: ez volt az első alkalom, hogy orosz elnök látogatott az Egyesült Államokba egy évtized alatt .
Lezárult az első tervezett találkozó az amerikai és az orosz elnök között, akik sajtótájékoztatóval zárják a történelmi eseményt. A tárgyalások, amelyeken a két vezető két legfőbb tanácsadója is részt vett, körülbelül két és fél óráig tartottak.
Először Putyin szólalt fel, aki a találkozó helyszínének – Alaszka államnak – a történelmi szerepére hívta fel a figyelmet, amely az Egyesült Államok és Oroszország számára fontos volt évszázadokon át, stratégiai és gazdasági szempontból is.
Mint kiemelte, a két ország együttműködése létfontosságú a globális béke, jólét és biztonság szempontjából.
Köszönöm Trump elnöknek, hogy lehetővé tette egy nyílt és őszinte tárgyalásnak a megszervezését, ahol tisztán tudtunk arról beszélni a nemzeteink érdekeiről, céljairól és határairól
– jelentette ki az orosz államfő, hozzátéve, hogy az utóbbi években Washinton és Moszkva között nem voltak ilyen nyíltak a kommunikációs csatornák, ez pedig súlyos károkat okozott a világnak.
Az amerikai elnök megköszönte Putyin kijelentéseit, s bár azt még nem árulta el, hogy miről egyeztek meg, kijelentette, hogy értesíteni fogják a NATO-t, Ukrajnát és az USA szövetségeseit, hogy a két ország sikeresen megegyezett több ügyben is. Trump szerint a tárgyalások gyorsan és produktívan teltek, és a legtöbb vitás témában sikerült egyetértésre jutniuk.
Cikkünk folyamatosan frissül.
Hét év telt el azóta, hogy a két elnök egymás mellett jelent meg kérdésekre válaszolni: ez Helsinkiben történt, a mára hírhedtté vált sajtótájékoztatón, ahol Trump az amerikai hírszerző ügynökségek helyett Oroszország oldalára állt a 2016-os amerikai választásokba való beavatkozás kérdésében.
Amikor Joe Biden volt elnök 2021-ben Genfben találkozott Putyinnal, úgy döntött, hogy utána nem jelenik meg vele együtt sajtótájékoztatón, hanem egyedül válaszol a kérdésekre.
Belesápadt Zelenszkij, amikor meglátta, hogyan fogadta Trump Putyint: az ukrán elnöknek egészen más jutott
A két találkozó közötti kontraszt világosan mutatja, hogy a vezetői személyes kapcsolat, mennyire befolyásolja a diplomáciai kimeneteleket. A Trump-Putyin csúcstalálkozó a barátságos gesztusokról szólt, szemben Zelenszkij fehér házbeli látogatásával, amely nyílt feszültséggel zárult.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.