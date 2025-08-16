Deviza
béketárgyalás
Donald Trump
Vlagyimir Putyin
ukrajnai háború

Rendkívüli: vége a csúcsnak, Trump és Putyin kiáll a világ elé – ezek a bejelentések Ukrajnáról, óriási döntések születtek

A vezetők közvetlen tárgyalások után álltak a sajtó elé, és bejelentéseik azonnali nemzetközi figyelmet kaptak. Ma lezárult a történelmi Trump-Putyin csúcstalálkozó Alaszkában, amelynek célja az ukrajnai háború lezárása volt.
VG
2025.08.16., 00:54

Szombat hajnalban, az alaszkai Anchorage-ban lezárult  a történelmi Trump-Putyin csúcstalálkozó, amely a három éve tartó ukrajnai háború sorsát hivatott rendezni. A találkozó célja az volt, hogy közvetlen tárgyalások révén elősegítse a konfliktus lezárását, és új alapokra helyezze az amerikai-orosz viszonyt.

trump-putyin csúcstalálkozó
Ma lezárult a történelmi Trump-Putyin csúcstalálkozó Alaszkában, amelynek célja az ukrajnai háború lezárása volt / Fotó: AFP

A két vezető az alaszkai Elmendorf-Richardson katonai támaszponton találkozott, ahol Donald Trump vörös szőnyegen fogadta Vlagyimir Putyint. A sajtófotók és a közvetítések szerint a találkozó kezdeti pillanatai baráti hangulatot tükröztek, ami ellentétben állt a két ország közötti feszültségekkel. Az esemény jelentősége nemcsak politikai, hanem szimbolikus szempontból is kiemelkedett: ez volt az első alkalom, hogy orosz elnök látogatott az Egyesült Államokba egy évtized alatt .

Lezárult az első tervezett találkozó az amerikai és az orosz elnök között, akik sajtótájékoztatóval zárják a történelmi eseményt. A tárgyalások, amelyeken a két vezető két legfőbb tanácsadója is részt vett, körülbelül két és fél óráig tartottak.

Közös sajtótájékoztató a Trump-Putyin csúcstalálkozó után

Először Putyin szólalt fel, aki a találkozó helyszínének – Alaszka államnak – a történelmi szerepére hívta fel a figyelmet, amely az Egyesült Államok és Oroszország számára fontos volt évszázadokon át, stratégiai és gazdasági szempontból is.

Mint kiemelte, a két ország együttműködése létfontosságú a globális béke, jólét és biztonság szempontjából.

Köszönöm Trump elnöknek, hogy lehetővé tette egy nyílt és őszinte tárgyalásnak a megszervezését, ahol tisztán tudtunk arról beszélni a nemzeteink érdekeiről, céljairól és határairól 

– jelentette ki az orosz államfő, hozzátéve, hogy az utóbbi években Washinton és Moszkva között nem voltak ilyen nyíltak a kommunikációs csatornák, ez pedig  súlyos károkat okozott a világnak.

Az amerikai elnök megköszönte Putyin kijelentéseit, s bár azt még nem árulta el, hogy miről egyeztek meg, kijelentette, hogy értesíteni fogják a NATO-t, Ukrajnát és az USA szövetségeseit, hogy a két ország sikeresen megegyezett több ügyben is. Trump szerint a tárgyalások gyorsan és produktívan teltek, és a legtöbb vitás témában sikerült egyetértésre jutniuk.

 

Cikkünk folyamatosan frissül.

 

Hét év telt el azóta, hogy a két elnök egymás mellett jelent meg kérdésekre válaszolni: ez Helsinkiben történt, a mára hírhedtté vált sajtótájékoztatón, ahol Trump az amerikai hírszerző ügynökségek helyett Oroszország oldalára állt a 2016-os amerikai választásokba való beavatkozás kérdésében.

Amikor Joe Biden volt elnök 2021-ben Genfben találkozott Putyinnal, úgy döntött, hogy utána nem jelenik meg vele együtt sajtótájékoztatón, hanem egyedül válaszol a kérdésekre.

Belesápadt Zelenszkij, amikor meglátta, hogyan fogadta Trump Putyint: az ukrán elnöknek egészen más jutott

A két találkozó közötti kontraszt világosan mutatja, hogy a vezetői személyes kapcsolat, mennyire befolyásolja a diplomáciai kimeneteleket. A Trump-Putyin csúcstalálkozó a barátságos gesztusokról szólt, szemben Zelenszkij fehér házbeli látogatásával, amely nyílt feszültséggel zárult.

 

