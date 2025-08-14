Deviza
EUR/HUF394.94 -0.08% USD/HUF337.95 +0.14% GBP/HUF458.93 +0.09% CHF/HUF419.29 0% PLN/HUF92.76 -0.18% RON/HUF77.99 -0.12% CZK/HUF16.14 -0.13% EUR/HUF394.94 -0.08% USD/HUF337.95 +0.14% GBP/HUF458.93 +0.09% CHF/HUF419.29 0% PLN/HUF92.76 -0.18% RON/HUF77.99 -0.12% CZK/HUF16.14 -0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,748.03 +0.01% MTELEKOM1,924 +1.25% MOL2,982 -0.54% OTP30,400 -0.07% RICHTER10,510 +0.19% OPUS584 -0.34% ANY8,000 0% AUTOWALLIS163.5 -0.31% WABERERS5,340 +1.12% BUMIX9,207.95 +0.04% CETOP3,595.24 +0.04% CETOP NTR2,221.17 -0.88% BUX104,748.03 +0.01% MTELEKOM1,924 +1.25% MOL2,982 -0.54% OTP30,400 -0.07% RICHTER10,510 +0.19% OPUS584 -0.34% ANY8,000 0% AUTOWALLIS163.5 -0.31% WABERERS5,340 +1.12% BUMIX9,207.95 +0.04% CETOP3,595.24 +0.04% CETOP NTR2,221.17 -0.88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Donald Trump, Vlagyimir Putyin orosz-ukrán háború
diplomáciai csúcsüzem
Donald Trump
Oroszország
Vlagyimir Putyin
amerikai szankciók

Máris itt a földindulás a Trump–Putyin-csúcstalálkozó előtt: feloldják a szankciók egy részét az amerikaiak

Az Egyesült Államok ideiglenesen feloldott bizonyos, Oroszország ellen bevezetett szankciókat, hogy lehetővé tegye az orosz és az amerikai elnök pénteki találkozóját Alaszkában. A mentesség kizárólag az Trump–Putyin-csúcstalálkozó lebonyolításához szükséges tranzakciókra érvényes.
VG/MTI
2025.08.14., 12:34

Az amerikai pénzügyminisztérium Idegenvagyon-ellenőrzési Hivatala (OFAC) szerdán különleges engedélyt adott ki, amely augusztus 20-ig felfüggeszti egyes, Oroszországra kivetett szankciók alkalmazását. A lépés célja, hogy biztosítsa az alaszkai Trump–Putyin-csúcstalálkozó zökkenőmentes megszervezését és lebonyolítását.

Donald Trump, Vlagyimir Putyinorosz-ukrán háború orosz-amerikai csúcs Trump–Putyin-csúcstalálkozó
A mentesség kizárólag az Trump–Putyin-csúcstalálkozó lebonyolításához szükséges tranzakciókra érvényes / Fotó: Alexey Nikolsky and Nicholas Kamm / AFP

Engedmények a Trump–Putyin-csúcstalálkozó előtt

A mentesség kifejezetten azokra a pénzügyi és logisztikai tranzakciókra vonatkozik, amelyek „szükségesek hozzá és közvetlenül kapcsolódnak” a találkozón való részvételhez.

Az amerikai szankciók az elmúlt években komoly korlátozásokat jelentettek orosz hivatalnokok és vállalatok számára, többek között utazási és pénzügyi tilalmak formájában. Ezek közül több akadályozhatta volna Vlagyimir Putyin és az orosz delegáció alaszkai jelenlétét, így pedig a békekötést és a fegyverszünet létrejöttét is.

Az OFAC hangsúlyozta, hogy a feloldás nem érinti a blokkolt vagyonokat, és a könnyítés kizárólag Trump és Putyin találkozójával kapcsolatos tevékenységekre terjed ki. A hivatal nem közölte, pontosan mely személyek vagy szervezetek részesülnek az ideiglenes felmentésben.

Moszkva feltételei változatlanok: Kijev búcsút mondhat az elcsatolt területeknek – az ukrán hadseregnek visszavonulót kell fújnia

A nyugati kompromisszumremények gyorsan szertefoszlottak. Moszkva az orosz–amerikai csúcstalálkozó előtt megerősítette, hogy változatlanok a háború lezárásához szabott feltételei.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11692 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
árrésstop

Terjed a magyar példa, ősszel Szerbiában is jön az árrésstop, több ezer termékre

A szerb árrésstop több ezer termékre terjed majd ki, azt várják tőle, hogy 15-20 százalékkal csökkennek az árak.
2 perc
diplomáciai csúcsüzem

Máris itt a földindulás a Trump–Putyin-csúcstalálkozó előtt: feloldják a szankciók egy részét az amerikaiak

Az Egyesült Államok ideiglenesen feloldott bizonyos, Oroszország ellen bevezetett szankciókat, hogy lehetővé tegye az orosz és az amerikai elnök pénteki találkozóját Alaszkában.
4 perc
hosszú hétvége

Horvátországba utazók, figyelem! Minden idők legnagyobb dugója jön a hétvégén!

Pénteken hosszú hétvége kezdődik Horvátországban.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu