amerikai légierő
B-2 Spirit
Donald Trump
Vlagyimir Putyin
f-22

Csak kevesen értették: ez fájhatott Putyinnak, súlyos üzenet várta az alaszkai reptéren – Oroszország gyengeségére figyelmeztette Amerika

A fegyverek bemutatása egyértelmű üzenet Oroszország számára. A Trump-Putyin csúcstalálkozó során nemcsak a tárgyalások, hanem az amerikai légierő is reflektorfénybe került.
VG
2025.08.16., 00:37

A pénteki Trump-Putyin csúcstalálkozó nem csupán diplomáciai jelentőségű, hanem látványos katonai üzenetet is hordoz: a B-2-es lopakodó bombázó és az F-22-es vadászgépek bemutatója jelentős erőfitogtatás volt az amerikaiak oldaláról, főleg amiatt, hogy pont ezek szokták elfogni az orosz gépeket, amelyek bemerészkednek az alaszkai légtérbe.

trump-putyin csúcstalálkozó
A Trump-Putyin csúcstalálkozó során nemcsak a tárgyalások, hanem az amerikai légierő is reflektorfénybe került / Fotó: AFP

Az alaszkai Elmendorf–Richardson katonai bázison tartott találkozó szinte szigorúan koreografált esemény volt: a vörös szőnyeg előtt négy F-22-es sorakozott, a levegőben pedig egy B-2 Spirit lopakodó bombázó húzott el. Donald Trump és Vlagyimir Putyin is megállt, hogy megnézzék a felettük suhanó amerikai katonai csúcstechnológiák parádéját.

Az F-22-esek nem csupán látványos kellékek: ezek a vadászgépek rendszeresen avatkoznak be az orosz katonai repülőgépek ellen, amelyek alaszkai légvédelmi azonosító zónájában (ADIZ) működnek. 

Az ADIZ, amely mintegy 320 kilométerre nyúlik Alaszkától, ugyan technikailag nem szuverén légtér, de a NORAD szerint „nemzetbiztonsági érdekből minden repülőgépet azonosítani kell”. A közelmúltban július 22-én figyeltek meg ismét orosz katonai gépeket a zónában.

Az F-22 Raptor és a B-2 Spirit egyaránt a világ legdrágább és legkifinomultabb fegyverei közé tartoznak. A B-2-esek erejét a közelmúltban az Egyesült Államok már bizonyította: júniusban hét B-2-es csapott le Iránra, amely az orosz hadigépezetet is támogatta Ukrajnában.

Katonai erőfitogtatás a Trump-Putyin csúcstalálkozón

A találkozó hátterében komoly geopolitikai feszültségek állnak: a párbeszéd a nukleáris hatalmak között több mint három évvel az ukrajnai konfliktus kezdete után zajlik, s bár Trump már korábban a tűzszünet mellett érvelt, Putyin hozzáállása eddig kevésbé volt együttműködő. A fegyverek látványos bemutatása így egyértelmű üzenet: az erő demonstrálása a diplomáciai színpadon is kulcsfontosságú.

A találkozó nemcsak a két ország közti viszonyt teszi próbára, hanem a nemzetközi közösség számára is jelzi, hogy a diplomáciai eszközök mögött hatalmas katonai potenciál áll. A levegőben és a földön egyaránt látott fegyverarzenál üzenete egyértelmű: a nukleáris hatalmak közti párbeszéd csak akkor működik, ha a felek az erő nyelvén is értenek. Az elkövetkező hetekben a világ figyelme a fegyverszállítások, a tűzszüneti kilátások és a légvédelmi készültség alakulása felé fordulhat.

Így találkozott egymással Trump és Putyin Alaszkában – itt az első közös fotó az amerikai és az orosz elnökről

Egy alaszkai katonai bázison futott össze az amerikai és az orosz elnök. A Trump-Putyin csúcstalálkozó célja az ukrajnai háború lezárása, de a világ figyelme a konkrét megállapodásokra szegeződik.

 

Orosz-ukrán háború
