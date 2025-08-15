Belesápadt Zelenszkij, amikor meglátta, hogyan fogadta Trump Putyint: az ukrán elnöknek egészen más jutott

A pénteki alaszkai Trump-Putyin csúcstalálkozót eddig a kézfogások, mosolyok és a diplomáciai légkör javulása jelezte, ami éles ellentétben áll egy korábbi fehér házi látogatással, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyílt konfrontációba keveredett az amerikai elnökkel, és az esemény végül súlyos diplomáciai kudarccal végződött Kijev számára. S bár a mostani találkozó még nem ért véget, a hangulatban már most óriási különbségeket lehet észrevenni

A Trump-Putyin csúcstalálkozó a barátságos gesztusokról szólt, szemben Zelenszkij fehér házbeli látogatásával amely nyílt feszültséggel zárult / Fotó: AFP

Donald Trump és Vlagyimir Putyin augusztus 15-én, pénteken találkoztak Anchorage-ban, Alaszkában, hogy megvitassák az ukrajnai háború kérdéseit. A találkozó különleges jelentőséggel bír, mivel Putyin először látogatott az Egyesült Államokba több mint egy évtized után, és a megbeszélésen nemcsak a két vezető, hanem magas rangú amerikai és orosz tisztségviselők is részt vettek.

A találkozó kezdetén Trump és Putyin barátságos kézfogással üdvözölték egymást, és Putyin egy ritka gesztus keretében még az amerikai elnök páncélozott limuzinjába is beült.

Trump-Putyin csúcstalálkozó: Zelenszkij viselkedése így még furcsább

Ezzel szemben a februári Fehér Házbeli találkozó Zelenszkij részéről éles, provokatív retorikát hozott:

a sajtótájékoztatón többször nyíltan vitatkozott Trumppal;

a megbeszélés végig feszült hangulatban zajlott, ahol még az ukrán delegáció tagjai is kellemetlenül érezték magukat;

és a kiélezett konfrontáció az amerikai katonai támogatás ideiglenes felfüggesztéséhez vezetett.

Elemzők szerint Zelenszkij a tárgyalások során túl konfrontatív módon próbált nyomást gyakorolni, ami a diplomáciai eredmények rovására ment.

A két esemény kontrasztja világosan mutatja, hogy a személyes stílus és a hozzáállás milyen mértékben befolyásolja a diplomácia sikerét. Míg Alaszkában a barátságos légkör előrelépést tett lehetővé, a Fehér Házbeli találkozó Zelenszkij nyílt konfrontációja miatt a nemzetközi közvélemény számára is feszült képet hagyott.