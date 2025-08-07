Rendkívüli: találkozik Trump és Putyin, most már biztos – soha ilyen közel nem volt még a béke Ukrajnában

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök a következő napokban csúcstalálkozót tartanak – közölte csütörtökön a Kreml. Ezzel Oroszország vezetése megerősítette az amerikai elnök csütörtöki bejelentését.
Oroszország és az Egyesült Államok megállapodott a találkozó helyszínéről, és „amerikai kollégáinkkal együtt megkezdjük a konkrét kérdéseken a munkát”, azzal a céllal, hogy a tárgyalások jövő héten megtörténjenek
– mondta a Kreml külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov az Interfax hírügynökségnek.
A csúcstalálkozó helyszínét nem nevezte meg.
