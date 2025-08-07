Deviza
béketárgyalás
Donald Trump
orosz-ukrán háború
csúcstalálkozó
Vlagyimir Putyin
ukrajnai háború

Rendkívüli: találkozik Trump és Putyin, most már biztos – soha ilyen közel nem volt még a béke Ukrajnában

A Kreml megerősítette az amerikai elnök bejelentését a csúcstalálkozóról. Most már biztos, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin napokon belül találkoznak az ukrajnai háború lezárása érdekében.
Németh Anita
2025.08.07, 10:31
Frissítve: 2025.08.07, 10:36

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök a következő napokban csúcstalálkozót tartanak – közölte csütörtökön a Kreml. Ezzel Oroszország vezetése megerősítette az amerikai elnök csütörtöki bejelentését.

Trump Putyin orosz-ukrán háború
Trump és Putyin most már biztos, hogy találkoznak / Fotó: AFP

Oroszország és az Egyesült Államok megállapodott a találkozó helyszínéről, és „amerikai kollégáinkkal együtt megkezdjük a konkrét kérdéseken a munkát”, azzal a céllal, hogy a tárgyalások jövő héten megtörténjenek

– mondta a Kreml külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov az Interfax hírügynökségnek. 

A csúcstalálkozó helyszínét nem nevezte meg.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
