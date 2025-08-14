Deviza
EUR/HUF395.1 -0.04% USD/HUF339.33 +0.54% GBP/HUF459.35 +0.18% CHF/HUF419.99 +0.17% PLN/HUF92.7 -0.25% RON/HUF78.04 -0.05% CZK/HUF16.13 -0.17% EUR/HUF395.1 -0.04% USD/HUF339.33 +0.54% GBP/HUF459.35 +0.18% CHF/HUF419.99 +0.17% PLN/HUF92.7 -0.25% RON/HUF78.04 -0.05% CZK/HUF16.13 -0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,722.71 -0.02% MTELEKOM1,904 +0.21% MOL3,000 +0.07% OTP30,320 -0.33% RICHTER10,530 +0.38% OPUS587 +0.17% ANY8,000 0% AUTOWALLIS163.5 -0.3% WABERERS5,340 +1.14% BUMIX9,235.96 +0.34% CETOP3,561.29 -0.94% CETOP NTR2,219.54 -0.95% BUX104,722.71 -0.02% MTELEKOM1,904 +0.21% MOL3,000 +0.07% OTP30,320 -0.33% RICHTER10,530 +0.38% OPUS587 +0.17% ANY8,000 0% AUTOWALLIS163.5 -0.3% WABERERS5,340 +1.14% BUMIX9,235.96 +0.34% CETOP3,561.29 -0.94% CETOP NTR2,219.54 -0.95%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
ukrajnai háború
alaszka
Donald Trump
béketárgyalás
csúcstalálkozó
Vlagyimir Putyin

Trump–Putyin-találkozó: ez az az oroszok ellen létrehozott katonai bázis, ahova a Kreml ura elfogadta a meghívást

Az amerikai elnök pénteken egy alaszkai katonai támaszponton találkozik az orosz vezetővel, hogy az ukrajnai háború lezárásáról egyeztessen. A Trump–Putyin-találkozó helyszíne nem véletlen választás volt: az Elmendorf–Richardson katonai bázis a hidegháború idején a szovjet fenyegetés elleni első védelmi vonal volt, és ma is aktívan figyeli az orosz légteret. Putyin érkezte nem marad észrevétlen.
Nemes Tamás
2025.08.14., 20:20

Donald Trump pénteken az Anchorage melletti Elmendorf–Richardson katonai bázison ül tárgyalóasztalhoz Vlagyimir Putyinnal. A katonai támaszpont a múlt század második felében a szovjet fenyegetés egyik legfontosabb ellensúlyozó pontja volt, és a mai napig része az orosz katonai tevékenység megfigyelésének, így nemcsak biztonságos, hanem tekintélyes otthont ad majd a Trump–Putyin-csúcstalálkozónak.

Arctic Thunder Air Show in Alaska Trump-Putyin csúcstalálkozó
A Trump–Putyin-csúcstalálkozó helyszíne nem véletlen választás volt: az Elmendorf-Richardson katonai bázis a hidegháború idején a szovjet fenyegetés elleni első védelmi vonal volt, és ma is aktívan figyeli az orosz légteret / Fotó: Anadolu via AFP

A bázis 2010-ben jött létre az Elmendorf légibázis és a Fort Richardson hadseregállomás összevonásával. Stratégiai jelentősége azonban jóval régebbre nyúlik vissza: a hidegháború évtizedeiben korai előre jelző radarrendszerekkel és nagy vadászgépflottával figyelte a szovjet légierő mozgását és az esetleges nukleáris indításokat. 

Ekkor kapta az „Észak-Amerika első védelmi vonala” becenevet, utalva arra, hogy a kontinens északi légi pajzsaként működött.

Ma is kulcsszerepet játszik: az F–22 Raptor lopakodó vadászgépek innen indulnak elfogórepülésre, amikor orosz bombázók vagy felderítők az amerikai légtér közelébe merészkednek.

Bár a hidegháborús fegyverzet nagy része már csak múzeumban látható, a bázis stratégiai szerepe nem halványult.

Benjamin Jensen, a washingtoni Center for Strategic and International Studies védelmi szakértője az Associated Pressnek elmondta, hogy a helyszínválasztás egyszerre szolgál biztonsági és politikai célt.

Ez lehetővé teszi, hogy Trump erőt fitogtathasson, miközben kizárja a közvetlen nyilvános beavatkozás lehetőségét

– mondta. Szerinte ezzel az elnök

  • a katonai erő fitogtatásával próbálhat tárgyalási előnyt szerezni;
  • és megalapozni egy második találkozót.

Az időzítés és a szimbolika erős üzenetet hordoz: Putyin látogatása egy olyan bázison, amely évtizedeken át Oroszország ellen védte az Egyesült Államokat, épp akkor történik, amikor Trump gyors tűzszüneti megállapodást próbál elérni az ukrajnai háborúban. A kampányában azt ígérte, hogy rövid úton lezárja a konfliktust, ám az európai és ukrán tisztviselők tartanak attól, hogy az egyeztetés Moszkvának kedvezve zárulhat le.

A világ tűkön ülve várja a Trump–Putyin-csúcstalálkozót

Emmanuel Macron francia elnök a héten közölte: Trump világossá tette, hogy a cél a tűzszünet elérése. Az amerikai elnök felvetette, hogy akár területcserék is szerepelhetnek az alku részeként, és a következő fordulóban Zelenszkijjel vagy mindkét vezetővel közösen tárgyalhat. „Nagyon jó esély van arra, hogy lesz második találkozó, ami produktívabb lesz az elsőnél – mondta Trump. – Ez most az alapok letétele.”

Az alaszkai helyszín egyszerre ad katonai súlyt és diplomáciai teret Trumpnak. 

A bázis történelmi szerepe az orosz fenyegetés elleni védekezésben erősíti az üzenetet, miközben a nyilvánosságtól távol lehetővé teszi a kényes kérdések megtárgyalását. 

Ha a találkozó nem hoz áttörést, a második forduló már egy kialakult tárgyalási keretben zajlik majd – de a veszély, hogy Washington túl nagy engedményeket tegyen Moszkvának, továbbra is a levegőben lóg.

Európa Trumpra támaszkodik: nyomást kell gyakorolnia Putyinra az ukrán tűzszünetért – Zelenszkij is asztalhoz ülhet

A felek szerint a területi kérdésekben kizárólag Ukrajna dönthet, a támogatás pedig addig folytatódik, amíg tartós béke nem születik. Az európai vezetők arra kérték az amerikai elnököt, hogy a pénteki orosz–amerikai csúcstalálkozón győzze meg Vlagyimir Putyint a tűzszünetről és egy Volodimir Zelenszkijjel való közvetlen egyeztetésről.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11697 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
alaszka

Trump–Putyin-találkozó: ez az az oroszok ellen létrehozott katonai bázis, ahova a Kreml ura elfogadta a meghívást

Putyin érkezte nem marad észrevétlen.
6 perc
Anchorage

Zsúfolt nyaralóhelyre érkeznek a világ urai – megy a találgatás, hol alszanak az elnökök

Azt csak találgatni lehet, hogy hol éjszakázik Putyin, annyi azonban bizonyos, hogy hemzsegnek a turisták Anchorage-ben, alig találni szabad szobát.
4 perc
Ozzy Osbourne

Különleges, limitált kiadású bankjegysor készült Ozzy Osbourne tiszteletére

Az egyedi alkotásokat már csak néhány napig lehet megvásárolni, a művész a bevétel egy részét jótékony célra fordítja.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu