Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök történelmi alaszkai csúcstalálkozója hét évvel követi a két elnök közötti legutóbbi találkozást. Az akkori, Helsinkiben tartott csúcstalálkozó volt az utolsó alkalom is, amikor a két szuperhatalom elnöke egymás mellett válaszolt az újságírók kérdéseire, miután 2021-ben Joe Biden egyedül tartott sajtótájékoztatót Putyinnal folytatott tárgyalása után.
Az alaszkai Trump-Putyin-találkozót követő sajtótájékoztatón előbb az orosz elnök szólalt meg, és a két ország együttműködésének fontosságát hangsúlyozta a globális béke, jólét és biztonság szempontjából, miközben köszönetet is mondott Trumpnak a találkozó megszervezéséért.
Putyin leszögezte, hogy a békéhez Oroszországnak és Ukrajnának is szüksége van biztonsági garanciákra, s látszólag erről is egyeztettek a felek,
részleteket azonban nem árult el. Azt azonban kijelentette, hogy ha Trump nyerte volna meg a 2020-as választásokat, akkor nem robbant volna ki az orosz-ukrán háború. Emellett felszólította az Európai Uniót és a NATO tagállamait, hogy "ne álljanak a béke útjába".
Az amerikai elnök megköszönte Putyin kijelentéseit, s bár azt még nem árulta el, hogy miről egyeztek meg, kijelentette, hogy értesíteni fogják a NATO-t, Ukrajnát és az USA szövetségeseit, hogy a két ország sikeresen lezárult több ügy is. Trump szerint a megbeszélés gyorsan és produktívan telt, és a legtöbb vitás témában sikerült egyetértésre jutniuk. Ezután leszögezte, hogy a sikeres tárgyalások biztosíthatják, hogy véget érjen napi több ezer orosz és ukrán ember halála.
A sajtótájékoztató végén Putyin azt is közölte angolul, hogy meghívta Moszkvába Trumpot, amire válaszul az amerikai elnök közölte, hogy elfogadta a meghívást. Később a Fox Newsnak adott interjújában Trump már arról is beszélt, hogy a háború lezárása most már Volodimir Zelenszkij ukrán elnökön múlik, de az európai nemzeteknek is részt kell vennie a folyamatban.
Dmitrij Medvegyev a találkozót a Telegram-csatornáján értékelő bejegyzésében öt pontban értékelte a történteket, melyek a következők:
„Az alaszkai történelmi csúcstalálkozó jelentős lépés a globális biztonság új architektúrájának kiépítésében. Ez a találkozó a világrend geopolitikai modelljeinek újragondolását demonstrálja” – hangsúlyozta Dmitrij Belik, az Állami Duma Nemzetközi Ügyek Bizottságának tagja a Russia Today-nek adott interjújában .
„Washington már nem egy egypólusú világ központja, helyét a multipolaritás veszi át. A geopolitikai realitások mostantól olyanok, hogy Moszkva egy alternatív hatalmi és döntéshozatali központot képvisel, amit figyelembe kell venni. A csúcstalálkozó a nagyhatalmak közötti konstruktív együttműködés és a kétoldalú kapcsolatok fokozatos helyreállításának példájává vált, egy olyan folyamattá, amely a Nyugat egyes, oroszellenes hisztériában küzdő képviselőinek véleményétől függetlenül zajlik” – hangsúlyozta az orosz parlamenti képviselő is, akit az RT idézett.
