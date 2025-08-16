Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök történelmi alaszkai csúcstalálkozója hét évvel követi a két elnök közötti legutóbbi találkozást. Az akkori, Helsinkiben tartott csúcstalálkozó volt az utolsó alkalom is, amikor a két szuperhatalom elnöke egymás mellett válaszolt az újságírók kérdéseire, miután 2021-ben Joe Biden egyedül tartott sajtótájékoztatót Putyinnal folytatott tárgyalása után.

A Trump-Putyin-találkozó után a labda Kijev térfelén pattog/Fotó: Anadolu via AFP

Ez hangzot el az alaszkai csúcstalálkozó után

Az alaszkai Trump-Putyin-találkozót követő sajtótájékoztatón előbb az orosz elnök szólalt meg, és a két ország együttműködésének fontosságát hangsúlyozta a globális béke, jólét és biztonság szempontjából, miközben köszönetet is mondott Trumpnak a találkozó megszervezéséért.

Putyin leszögezte, hogy a békéhez Oroszországnak és Ukrajnának is szüksége van biztonsági garanciákra, s látszólag erről is egyeztettek a felek,

részleteket azonban nem árult el. Azt azonban kijelentette, hogy ha Trump nyerte volna meg a 2020-as választásokat, akkor nem robbant volna ki az orosz-ukrán háború. Emellett felszólította az Európai Uniót és a NATO tagállamait, hogy "ne álljanak a béke útjába".

Az amerikai elnök megköszönte Putyin kijelentéseit, s bár azt még nem árulta el, hogy miről egyeztek meg, kijelentette, hogy értesíteni fogják a NATO-t, Ukrajnát és az USA szövetségeseit, hogy a két ország sikeresen lezárult több ügy is. Trump szerint a megbeszélés gyorsan és produktívan telt, és a legtöbb vitás témában sikerült egyetértésre jutniuk. Ezután leszögezte, hogy a sikeres tárgyalások biztosíthatják, hogy véget érjen napi több ezer orosz és ukrán ember halála.

A sajtótájékoztató végén Putyin azt is közölte angolul, hogy meghívta Moszkvába Trumpot, amire válaszul az amerikai elnök közölte, hogy elfogadta a meghívást. Később a Fox Newsnak adott interjújában Trump már arról is beszélt, hogy a háború lezárása most már Volodimir Zelenszkij ukrán elnökön múlik, de az európai nemzeteknek is részt kell vennie a folyamatban.

Ezek voltak a Trump-Putyin-találkozó eredményei Medvegyev szerint

Dmitrij Medvegyev a találkozót a Telegram-csatornáján értékelő bejegyzésében öt pontban értékelte a történteket, melyek a következők:

Helyreállt a két ország közötti párbeszéd a legmagasabb szinten, ráadásul nyugodtan, ultimátumok és fenyegetések nélkül Az orosz elnök személyesen és részletesen mutathatta be az ukrajnai háború lezárására vonatkozó feltételei az amerikai elnök számára A közel három órás megbeszélés után a Fehér Ház nem fokozza a nyomást Oroszországon, legalábbis egyelőre. Fontos, hogy a találkozó bebizonyította, hogy a megbeszélések feltéelek nélkül is lehetségesek, miközben Oroszország folytatja a különleges katonai műveletet, vagyis a háborút Ukrajnában. A legfontosabb azonban Medvegyev szerint az, hogy mind a két fél Kijevet és Európát tette felelőssé a további eredmények eléréséért a háború lezárását illetően.

Dmitri Belik: „A világrend geopolitikai modelljeinek újraindításának demonstrációja”

„Az alaszkai történelmi csúcstalálkozó jelentős lépés a globális biztonság új architektúrájának kiépítésében. Ez a találkozó a világrend geopolitikai modelljeinek újragondolását demonstrálja” – hangsúlyozta Dmitrij Belik, az Állami Duma Nemzetközi Ügyek Bizottságának tagja a Russia Today-nek adott interjújában .