Trump szerint 75 százalék, hogy sikert hoz a találkozó Putyinnal

Donald Trump elnök szerint 25 százalék esélye van annak, hogy a találkozó nem lesz sikeres. A Fox News Rádió riportere arra kérte Trumpot, becsülje meg annak az esélyét, hogy a Putyinnal folytatott tárgyalás nem érte meg a fáradságot. Trump azt mondta, hogy erre 25 százalék az esély.

Trump optimista a csúcstalálkozó előtt / Fotó: Jonathan Ernst / REUTERS

Olyan, mint egy sakkjátszma. Ez a találkozó a második találkozó előkészítése. De 25 százalék az esélye annak, hogy ez a találkozó nem lesz sikeres

– mondta Trump.

Trump már tett engedményeket

Az Egyesült Államok ideiglenesen feloldott bizonyos, Oroszország ellen bevezetett szankciókat, hogy lehetővé tegye az orosz és az amerikai elnök pénteki találkozóját Alaszkában. A mentesség kizárólag az Trump–Putyin-csúcstalálkozó lebonyolításához szükséges tranzakciókra érvényes.

Az amerikai pénzügyminisztérium Idegenvagyon-ellenőrzési Hivatala (OFAC) szerdán különleges engedélyt adott ki, amely augusztus 20-ig felfüggeszti egyes, Oroszországra kivetett szankciók alkalmazását. A lépés célja, hogy biztosítsa az alaszkai Trump–Putyin-csúcstalálkozó zökkenőmentes megszervezését és lebonyolítását.

A mentesség kifejezetten azokra a pénzügyi és logisztikai tranzakciókra vonatkozik, amelyek „szükségesek hozzá és közvetlenül kapcsolódnak” a találkozón való részvételhez.

Az amerikai szankciók az elmúlt években komoly korlátozásokat jelentettek orosz hivatalnokok és vállalatok számára, többek között utazási és pénzügyi tilalmak formájában. Ezek közül több akadályozhatta volna Vlagyimir Putyin és az orosz delegáció alaszkai jelenlétét, így pedig a békekötést és a fegyverszünet létrejöttét is.