orosz-ukrán háború
Volodimir Zelenszkij
Trump-Putyin-találkozó
Donald Trump
Vlagyimir Putyin

Trump-Putyin-találkozó: Trump szerint, mostantól Zelenszkij elnökön múlik a tűzszünet

Az amerikai elnök szerint közel lehet a megállapodás, de ehhez az ukrán elnök beleegyezése is kell. A Trump-Putyin-találkozó után az orosz olaj elleni másodlagos vámok lekerültek a napirendről.
VG/MTI
2025.08.16., 06:19

Donald Trump amerikai elnök szerint Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elő fogja készíteni találkozóját egy tűzszüneti megállapodás érdekében, hogy véget vethessen az ukrajnai háborúnak.

Donad Trump távozik az alaszkai csúcstalálkozóról/Fotó: AFP

A Fox News számára az alaszkai találkozó után adott interjúban Trump arról is beszélt, hogy mostantól Zelenszkij elnökön múlik, hogy a tűzszünet megvalósuljon, de az európai nemzeteknek is be kell kapcsolódnia. Hozzátette, hogy ha szeretnék, akkor ő is ott lesz a találkozón.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy milyen tanácsot adna Zelenszkijnek, Trump elmondta,  hogy megállapodást kell kötnie a háború lezárása érdekében. 

Megállapodást kell kötni. Igen. Nézzék, Oroszország egy nagyon nagy hatalom, ők pedig nem 

– fogalmazott az elnök.

Trump szerint nagyon közel járnak a megállapodáshoz, de ehhez az ukrán elnöknek is hozzá kell járulnia. Az elnök szerint a találkozót követő sajtótájékoztató után nagyon őszintén beszélgettek Putyinnal. Kérdésre válaszolva Trump elmondta, hogy volt alkalma külön is beszélni orosz hivatali partnerével.

Az amerikai elnök közölte azt is, hogy jelenleg nem foglalkozik büntetővámok bevezetésével az oroszországi kőolajbeszerzésekre, de talán két-három hét múltán ismét fog.

11726 cikk

 

