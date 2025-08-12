Most már az egész világ tudja: Trump segítséget kért Orbán Viktortól az orosz–ukrán háború lezárásához – kiderült, mi történt a háttérben

Eddig is közismert volt, hogy az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök között egészen szoros a munkakapcsolat. Most viszont egy sokkal mélyebb partnerségre derült fény: Trump segítséget kért Orbán Viktortól.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Trump hétfőn rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, amelyen bejelentette, hogy beveti a Nemzeti Gárdát Washingtonban, miután az amerikai főváros közbiztonsági állapotai ezt szerinte indokolják.
Az eseményen természetesen más témákra is kitért, de a legvégéig kellett várni, hogy egy ártalmatlan újságírói kérdés nyomán fellebbentse, milyen meghatározó szerep jutott a magyar miniszterelnöknek abban, hogy az amerikai elnök megértse az orosz–ukrán háború realitásait.
Az amerikai elnök a Fehér Házban beszélt a világ számos médiájának a Putyinnal augusztus 15-re tervezett alaszkai csúcstalálkozójáról. Erről alapvetően azt mondta, hogy "puhatolózó" jellegű lesz és konstruktív lehet.
Tiszteletteljes lépésnek nevezte orosz részről azt, hogy Oroszország elnöke utazik az Egyesült Államok területére, nem pedig az amerikai fél utazik oda, vagy tartják harmadik államban a találkozót. Hozzátette, hogy a kezdeményezés Oroszországtól indult, és azon azt az üzenetet fogalmazza majd meg az orosz elnök felé, hogy be kell fejeznie a háborút.
Szeretnék látni egy tűzszünetet, és a lehető legjobb egyezséget, ami elérhető mindkét fél számára – fogalmazott Trump. Azonnal tájékoztatni fogja Volodimir Zelenszkijt és az európai vezetőket is arról, hogy milyen egyezség lehetséges. Trump az orosz elnökkel tervezett találkozó lehetséges kimenetelei között említette ugyanakkor azt is, hogy
feláll az asztaltól, és azt mondja "végeztem".
Meg fogjuk látni, hogy mi Putyin elnök elképzelése, és amennyiben ez egy tisztességes megállapodás, akkor azt közvetítjük az Európai Unió vezetői felé, a NATO vezetői felé és természetesen Zelenszkij elnök felé, akit tiszteletből elsőként hívok majd fel, azt hiszem". De aláhúzta, hogy akár arra a következtetésre is juthat, hogy "sok szerencsét, folytassátok a harcot"
Az amerikai elnök azt is közölte, hogy a következő találkozónak már Zelenszkij és Putyin között kellene megtörténnie, és hangsúlyozta, ennek létrejöttén dolgozik, és szükség szerint azon harmadik félként ő is részt vesz.
Arról is beszélt, hogy soha nem volt barátja Oroszországnak, de mindig "jól kijött" Putyinnal. Szerinte Zelenszkij ukrán elnökkel is "jól kijön", ugyanakkor "súlyosan" nem ért egyet azzal, amit az ukrán államfő tett, mert "ennek a háborúnak soha nem lett volna szabad megtörténnie".
Kicsit zavar az a tény, hogy Zelenszkij azt mondja, alkotmányos jóváhagyásra van szüksége, hiszen ahhoz nem volt szükség jóváhagyásra, hogy háborúba vonuljon. Kitért rá, hogy egy lehetséges békemegállapodás területcserével is járhat, de a célja, hogy
Ukrajna visszakapjon bizonyos, jelenleg orosz megszállás alatt álló "elsőrendű" tengerparti területeket.
A kétórás sajtótájékoztató végén aztán elérkezett magyar szempontól a leglényegesebb rész. Trumpot a háborút utáni időszakól kérdezték, hogy lehet-e üzleti kapcsolat az USA és Oroszország között. Az amerikai elnök pozitívan nyilatkozott, de teljesen váratlanul felidézte egy meghatározó beszélgetését a magyar miniszterelnökkel.
Egy kérdést tettem fel egy nagyon-nagyon okos embernek, akit egyesek kedvelnek, mások nem, Orbán Viktornak, Magyarország vezetőjének.
Ezt azzal indokolta, hogy Magyarország a háború közvetlen közelében van, a magyar miniszterelnök pedig nagyon jól ismeri a két országot, Ukrajnát és Oroszországot. "Azt kérdeztem tőle, szóval legyőzheti Oroszországot Ukrajna? Rám nézett, hogy milyen buta kérdés ez".
Kiderült, hogy Orbán Viktor a válaszában arra hívta fel Trump figyelmét, hogy Oroszország egy hatalmas ország, amely háborúk árán nyerte el a területei és az "életét". Háborúkat vív, ebben kiváló. "Azt mondta nekem, Kína a kereskedelemmel győz le, Oroszország pedig a háborúval. Ez egy nagyon érdekes kijelentés volt" – idézte fel a beszélgetést kettejük között Donald Trump.
Az is elhangzott, hogy mindez még korábban történt, Biden idején. De éppen ez mutatja, hogy az Orbán Viktor által elmondottak milyen jelentős hatást gyakoroltak az amerikai elnök gondolkodására az orosz–ukrán háborúról. Azzal, hogy magyar segítséggel belátta: Ukrajna aligha győzheti le Oroszországot, egyértelműen a béke elérésének pozíciója erősödhetett meg benne.
Ez egy lassú folyamat, de nem szabad elfelejteni, hogy Trump még csak hat hónapja lépett hivatalba. A héten pénteken viszont már elérkezik odáig, hogy az ukrajnai háború befejezése karnyújtásnyi közelségbe kerülhet, ezúttal ténylegesen.
A magyar miniszterelnökről szóló rész az alábbi videóban tekinthető meg 2 órától.
