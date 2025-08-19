Deviza
Trump a Fehér Házban mutatta meg Zelenszkijnek a térképet, mekkora területet hasítottak ki maguknak Ukrajnából az oroszok: az ukrán elnök alig mert vitatkozni, Putyinnal viszont keményebb lesz

Tartalmas találkozót zárt az amerikai és az ukrán elnök. Donald Trump egy Ukrajna-térképet is mutatott Volodimir Zelenszkijnek. A Putyin-Zelenszkij találkozó hamarosan megvalósulhat.
VG
2025.08.19, 07:05

A hétfő esti, a Fehér Házban Donald Trump amerikai elnökkel való találkozóját követően Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyértelművé tette, hogy a területi kérdést meg fogja vitatni a Kreml vezetőjével, Vlagyimir Putyinnal.

Volodimir Zelenszkij, Donald Trump orosz-ukrán háború
Volodimir Zelenszkij (b) és Donald Trump (j) a Fehér Házban / Fotó: Mandel Ngan / AFP

A Pravda ukrán hírportál szerint Zelenszkij megjegyezte, hogy kicsit vitatkozott a megszállt területek százalékos arányáról, amelyet az amerikaiak a Fehér Házban tartott találkozón bemutatott térképen ábrázoltak. Azt azonban az ukrán államfő leszögezte, hogy nincs vitája Trumppal, pozitív hangulatú és tartalmas beszélgetést folytattak a felek. Az elnök kifejtette, hogy mikor és hogyan került sor 2014-ben Ukrajna egyes területeinek, különösen a keleti részének és a Krím-félszigetnek a megszállására.

Donald Trump a területek átadásról is beszélt

Volodimir Zelenszkij nem válaszolt közvetlenül az Amerikai Egyesült Államok javaslatára, hogy ragaszkodnak-e a területek cseréjéhez, és hogy van-e az ukrán félnek olyan képlete, amely alapján meghatározzák az Oroszország által elfoglalt bizonyos területek elismerésének elfogadhatóságát.

„A területek kérdését Vlagyimir Putyin és én fogjuk megvitatni” – jelentette ki az ukrán elnök, anélkül, hogy részletekbe bocsátkozott volna.

A Pravda emlékeztetett, hogy a szóban forgó térkép a térkép a Fehér Házban a Resolute Desk mögött volt elhelyezve, szemben azzal a helyiséggel, ahol az elnökök ültek. Ezen Ukrajna keleti részét rózsaszínnel jelölték, hogy megmutassák az orosz katonai ellenőrzés alatt álló területeket, ami jelenleg az ország területének körül-belül 20 százalékát teszi ki.

Az elemzők szerint Donald Trump ezzel is nyomást akart gyakorolni Zelenszkijre, hogy rávegye őt a területi engedmények elfogadására az orosz-ukrán háborút lezáró béke érdekében.

A német kancellár árulta el, mikor jöhet létre a történelmi Zelenszkij-Putyin-találkozó – közelebb van, mint gondolnánk

A következő két hétben megvalósulhat Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozója – közölte Friedrich Merz német kancellár Donald Trump amerikai elnök európai vezetőkkel Washingtonban közép-európai idő szerint kedd hajnalban tartott tárgyalását követő sajtótájékoztatóján. Volodimir Zelenszkij pedig kijelentette, hogy Ukrajna bármilyen csúcsszintű formátumban kész tárgyalni Oroszországgal az orosz-ukrán háború befejezéséről.

Merz leszögezte, hogy újabb csúcstalálkozóra csak Ukrajna részvételével kerülhet sor a háborús rendezés ügyében. Úgy fogalmazott, hogy kiderül, Putyin elnöknek lesz-e bátorsága ehhez. Mint mondta, az orosz-ukrán csúcstalálkozó a következő két hétben megvalósulhat, helyszínét azonban még meg kell határozni. Megerősítette, hogy ezt követően Donald Trump amerikai elnök is csatlakozna Zelenszkijhez és Putyinhoz egy háromoldalú találkozó keretében.

Orosz-ukrán háború

