Trump–Zelenszkij-találkozó: ezért rendkívüli, ami a Fehér Házban történt – itt vannak a legfontosabb fejlemények

A Fehér Házban zajlott Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó sokkal nyugodtabb légkörben indult el, mint a februári diplomáciai katasztrófa. Vlagyimir Putyin alaszkai látogatása után a béke közelebb van, mint valaha, de több fontos ügyben még meg kell egyeznie a szünetnek, mielőtt közösen elkezdhetnének dolgozni a háború lezárásán.
Az ukrán elnök érkezésekor Donald Trump rögtön megdicsérte az öltönyét, majd a két vezető könnyed tréfákkal oldotta a feszültséget, miközben a tárgyalások nehézségeiről is szó esett. Az első találkozó hírhedt “ki tartja a kártyákat?” kérdésére az amerikai elnök most nem adott választ, jelezve a szándékot, hogy elkerüljék a korábbi vitát.
A beszélgetés fő tanulságai három pontban összegezhetők:
Trump megerősítette, hogy szerinte nem feltétlenül kell tűzszünetet kötni a végső békedeklaráció előtt. “Dolgozhatunk a békén, miközben folyik a harc, de stratégiai hátrányt jelenthet az egyik fél számára” – fogalmazott. Bár elismerte, hogy a tűzszünet megállítaná a vérontást, a hangsúly most a tárgyalási pozíciók megtartásán van.
A két vezető találkozása és a könnyed hangvétel jól jelzi, hogy a februári feszült találkozót megpróbálták nem megismételni. Trump és Volodimir Zelenszkij tréfálkozott, de a nehéz döntések súlyát egyikük sem kerülte meg, jelezve, hogy a béketárgyalások nem csupán gesztusok kérdése.
Trump nyitva hagyta a lehetőséget az amerikai katonai szerepvállalásra a Kyivnak nyújtott biztonsági garanciákban. “Most várnak a szobában az európai vezetők, akik nagyon komolyan gondolják a védelmet, és segítünk nekik ebben” – mondta. A részleteket nem árulta el, de jelezte, hogy a támogatás jelentős lehet.
A találkozó után világos, hogy a felek komolyan dolgoznak a béke elérésén, de a részletek, különösen a tűzszünet és az amerikai katonai szerep, még a levegőben lógnak. A következő hetekben dőlhet el, hogy a barátságos gesztusokból konkrét biztonsági és politikai lépések születnek-e.
Rendkívüli: Zelenszkij megérkezett Trumphoz a Fehér Házba – "A háború véget fog érni, az egész világnak elege van"
Washingtonban hétfőn találkozik az amerikai és az ukrán elnök, az asztalnál pedig ott ül fél Európa is. A Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó tétje, hogy születhet-e béke Ukrajnában úgy, hogy közben ne sérüljön a kontinens biztonsága – az alaszkai Putyin-találkozó után azonban komoly kétségek merülnek fel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.