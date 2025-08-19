Deviza
Volodimir Zelenszkij
fegyvervásárlás
biztonsági garancia
Donald Trump
ukrajnai háború

Ukrajna százmilliárd dolláros fegyverüzletet kínál Trumpnak – biztonsági garanciákért cserébe

A cél, hogy a jövőbeni békemegállapodás után Washington biztonsági garanciákat vállaljon Ukrajna mellett. A Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó margóján kijevi tisztviselők százmilliárd dollár értékű amerikai fegyvervásárlási üzletet ajánlottak az amerikai kormánynak, amelyet európai forrásokból finanszíroznának.
VG
2025.08.19., 00:09

Ukrajna minden eddiginél nagyobb fegyverüzlettel próbálja megnyerni Donald Trump támogatását: a Financial Times által látott dokumentum szerint Kijev százmilliárd dollárnyi amerikai fegyver vásárlására tett ígéretet, amelyet európai partnerek pénzelnének. A csomag részeként egy további ötvenmilliárd dolláros drónprogramról is szó van, amelyet részben ukrán cégek bevonásával valósítanának meg. Ennek véglegesítése azonban a Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó után történne meg.

Trump meets Zelensky and European leaders in Washington DC Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó
A Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó margóján kijevi tisztviselők százmilliárd dollár értékű amerikai fegyvervásárlási üzletet ajánlottak az amerikai kormánynak, amelyet európai forrásokból finanszíroznának / Fotó: AFP

A javaslat egyértelműen Donald Trump üzleti szemléletére épít. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban úgy fogalmazott: „Nem adunk semmit, legalábbis ingyen.”

A dokumentumban nem részletezték, mely konkrét fegyverekről lenne szó, de Kijev korábban jelezte, hogy legalább tíz Patriot légvédelmi rendszert szeretne beszerezni, valamint további rakétákat és védelmi eszközöket.

Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó: óriási fegyverüzlet, uniós pénzekből

A kezdeményezés hátterében az áll, hogy Trump a múlt heti alaszkai találkozóján Vlagyimir Putyinnal látszólag több ponton közel került az orosz állásponthoz, például a tűzszüneti javaslat ügyében. A mostani ukrán ajánlat ezért részben ellenajánlatként is értelmezhető.

Kijev ugyanakkor továbbra is elutasítja a területi engedményeket. A dokumentum szerint a Donyeck és Luhanszk egy részének feladása „ugródeszkát adna egy újabb orosz offenzívának”, amely akár Dnyipro városát is veszélyeztetné. A szöveg kiemeli: a békének nem engedményekre, hanem egy erős biztonsági keretre kell épülnie.

Volodimir Zelenszkij szerint a háborús károk teljes körű kártérítést igényelnek, amelyet a nyugati országokban befagyasztott, mintegy 300 milliárd dollárnyi orosz állami vagyonból lehetne fedezni. 

Moszkva csak akkor számíthat bármiféle szankciókönnyítésre, ha maradéktalanul betartja a jövőbeni békemegállapodást.

A Fehér Házban tartott találkozón a német kancellár, Friedrich Merz is a tűzszünet fontosságát hangsúlyozta, mondván: a következő tárgyalások csak ennek megléte mellett képzelhetők el.

A következő hetekben eldőlhet, mennyire nyitott Trump az ukrán ajánlatra, és hogy a fegyverüzlet lehet-e a kulcs egy szélesebb békefolyamat biztonsági alapjaihoz.

Rendkívüli: Zelenszkij megérkezett Trumphoz a Fehér Házba – "A háború véget fog érni, az egész világnak elege van"

Washingtonban hétfőn találkozik az amerikai és az ukrán elnök, az asztalnál pedig ott ül fél Európa is. A Trump–Zelenszkij-csúcstalálkozó tétje, hogy születhet-e béke Ukrajnában úgy, hogy közben ne sérüljön a kontinens biztonsága – az alaszkai Putyin-találkozó után azonban komoly kétségek merülnek fel.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11763 cikk

 

 

2 perc
Volodimir Zelenszkij

Trump: Putyin-Zelenszkij-találkozó készül – egyre közelebb a béke Ukrajnában?

Az amerikai elnök közölte, hogy európai vezetőkkel egyeztetett Ukrajna biztonsági garanciáiról, majd telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal is.
2 perc
fegyvervásárlás

Ukrajna százmilliárd dolláros fegyverüzletet kínál Trumpnak – biztonsági garanciákért cserébe

A cél, hogy a jövőbeni békemegállapodás után Washington biztonsági garanciákat vállaljon Ukrajna mellett.
2 perc
Volodimir Zelenszkij

Rendkívüli: Trump megszakította a tárgyalásokat Európa vezetőivel a Fehér Házban – azonnal felhívta Putyint

Elindulhat az orosz-ukrán béketárgyalások megszervezése.

