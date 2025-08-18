Megérkezett az első orosz reakció a Trump–Zelenszkij-találkozóra: Putyin bizalmasa fontos tényre hívta fel a világ figyelmét

A Trump-Zelenszkij csúcstalálkozóval párhuzamosan Kirill Dmitriev, Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik legfontosabb tanácsadója is megszólalt, és az X-en jelezte, hogy a Kreml támogatja az amerikai elnököt, aki: „minden békemegállapodás, amit kötött, tűzszünet nélkül született meg.” A poszt épp akkor jelent meg, amikor az amerikai elnök sajtótájékoztatót tartott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az Egyesült Államok fővárosában.

A Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó közben Putyin egyik kulcsembere a nyilvánosság előtt idézte az amerikai elnök kijelentését: a békemegállapodásokhoz nem kell tűzszünet / Fotó: AFP

A Kreml régóta ellenáll a nyugati vezetők, köztük Donald Trump tűzszünetre vonatkozó követelésének, és ehelyett egy átfogó megállapodás mellett érvel, amely a háború „gyökereit” kívánja rendezni.

Lasting Peace🕊️ vs. Temporary Ceasefire — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 18, 2025

Eközben azonban Washingtonban diplomáciai nagyüzem zajlik: Zelenszkij több európai vezetővel együtt érkezett, hogy Trumppal egyeztessen a konfliktus rendezéséről.

Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó: megszülethetnek a békemegállapodás alapelemei

Az ukrán elnök az Ovális Irodában hangsúlyozta, hogy országában csak a háború befejezése után lehetne megtartani az elnökválasztást. „Szükség van tűzszünetre mindenhol — a harctéren, az égen és a tengeren —, hogy lehetővé tegyük a demokratikus, nyílt és jogszerű választásokat” – mondta.

Trump erre úgy reagált: „Ha három és fél év múlva épp háborúban leszünk valakivel, akkor nem lesz több választás?” Hozzátette: „Ó, ez jó.” A megjegyzés sokak szerint nyilvánvalóan megalázta Zelenszkijt, és azt sugallja, hogy Ukrajnában a demokratikus folyamatok nem biztosítottak.

A fejlemények új dimenziót adnak az ukrajnai konfliktusnak: miközben a nemzetközi közösség a tűzszüneti lehetőségekre összpontosít, Putyin körei a nyilvánosság előtt erősítik a háború „átfogó rendezésére” vonatkozó álláspontot. A kérdés most az, hogy a diplomáciai tárgyalások Washingtonban képesek lesznek-e érdemi eredményt hozni, vagy a konfliktus hosszabb távon húzódik el.