A francia elnök meglékelte a washingtoni békecsúcsot: már majdnem megvolt az egység, de akkor Macron előállt a követelésével Trumpnak

Miközben a Trump-Zelenszkij csúcstalálkozón az amerikai elnök a háromoldalú tárgyalások létrejöttét sürgette közte, Vlagyimir Putyin és az ukrán államfő részvételével, Emmanuel Macron francia elnök is közbeszólt: szerinte ugyanis Európának is ott kell ülnie az asztalnál.
Egy négyoldalú találkozó lenne indokolt, mert amikor a biztonságról beszélünk, az egész európai kontinensről beszélünk
– hangsúlyozta a francia elnök, jelezve, hogy a háború kimenetele nemcsak Ukrajnát, hanem az egész régiót érinti.
Macron szerint az európai államoknak is aktív szerepet kell vállalniuk a diplomáciai folyamatban, ha valóban békét akarnak látni a térségben. Ez a kulcsfontosságú javaslat azonban a közelmúltban egyáltalán nem lett felhozva, és kérdéses, hogy miért most kellett ezt bejelentenie, tovább bonyolítva a pengeélen táncoló béketárgyalásokat.
A francia elnök megjegyzése mögött az az elgondolás áll, hogy a biztonsági garanciák kérdése túlmutat az egyes országok érdekein, és a kontinens stabilitása múlik a tárgyalások kimenetelén. Macron célja, hogy a jövőbeni békefolyamat ne csak egy gyors tűzszünetre épüljön, hanem hosszú távú, biztosított megállapodás születhessen.
Miközben Donald Trump a háromoldalú találkozót sürgeti, és Volodimir Zelenszkij a biztonságos körülmények között tartott demokratikus választásokat hangsúlyozza, Macron szavai a diplomáciai asztal valódi központi szerepét jelzik Európa számára. „Amikor a biztonságról beszélünk, nemcsak Ukrajnáról, hanem Európáról beszélünk” – foglalta össze az elnök gondolatát, ami mögött a kontinens biztonságának sürgető szükségessége áll.
A hétfői, nagy várakozással övezett eseményen az ukrán és az amerikai elnökök barátságosabb hangnemben tárgyaltak, mint februárban. A Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó elején már egyértelművé vált: a békekötés iránti szándék jelen van, de a részletek, különösen a tűzszünet és az amerikai szerep kérdése még nyitott.
