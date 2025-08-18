Deviza
A francia elnök meglékelte a washingtoni békecsúcsot: már majdnem megvolt az egység, de akkor Macron előállt a követelésével Trumpnak

Az ukrajnai háború lezárásáról folyó diplomáciai manőverek középpontjában egy lehetséges háromoldalú találkozó áll, amelyen Donald Trump amerikai elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz vezető vehet részt. Emmanuel Macron francia elnök azonban a Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó közepén kezdte el sürgetni, hogy Európa is képviseltessen magát, mert a kontinens biztonsága túlmutat Ukrajnán.
Nemes Tamás
2025.08.18., 22:11

Miközben a Trump-Zelenszkij csúcstalálkozón az amerikai elnök a háromoldalú tárgyalások létrejöttét sürgette közte, Vlagyimir Putyin és az ukrán államfő részvételével, Emmanuel Macron francia elnök is közbeszólt: szerinte ugyanis Európának is ott kell ülnie az asztalnál.

Trump meets Zelensky and European leaders in Washington DC Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó
Emmanuel Macron francia elnök a Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó közepén kezdte el sürgetni, hogy Európa is képviseltessen magát, mert a kontinens biztonsága túlmutat Ukrajnán / Fotó: AFP

Egy négyoldalú találkozó lenne indokolt, mert amikor a biztonságról beszélünk, az egész európai kontinensről beszélünk

hangsúlyozta a francia elnök, jelezve, hogy a háború kimenetele nemcsak Ukrajnát, hanem az egész régiót érinti.

Macron szerint az európai államoknak is aktív szerepet kell vállalniuk a diplomáciai folyamatban, ha valóban békét akarnak látni a térségben. Ez a kulcsfontosságú javaslat azonban a közelmúltban egyáltalán nem lett felhozva, és kérdéses, hogy miért most kellett ezt bejelentenie, tovább bonyolítva a pengeélen táncoló béketárgyalásokat.

Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó: alakulnak a békemegállapodás körvonalai

A francia elnök megjegyzése mögött az az elgondolás áll, hogy a biztonsági garanciák kérdése túlmutat az egyes országok érdekein, és a kontinens stabilitása múlik a tárgyalások kimenetelén. Macron célja, hogy a jövőbeni békefolyamat ne csak egy gyors tűzszünetre épüljön, hanem hosszú távú, biztosított megállapodás születhessen.

Miközben Donald Trump a háromoldalú találkozót sürgeti, és Volodimir Zelenszkij a biztonságos körülmények között tartott demokratikus választásokat hangsúlyozza, Macron szavai a diplomáciai asztal valódi központi szerepét jelzik Európa számára. „Amikor a biztonságról beszélünk, nemcsak Ukrajnáról, hanem Európáról beszélünk” – foglalta össze az elnök gondolatát, ami mögött a kontinens biztonságának sürgető szükségessége áll.

Trump–Zelenszkij-találkozó: ezért rendkívüli, ami a Fehér Házban történt – itt vannak a legfontosabb fejlemények

A hétfői, nagy várakozással övezett eseményen az ukrán és az amerikai elnökök barátságosabb hangnemben tárgyaltak, mint februárban. A Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó elején már egyértelművé vált: a békekötés iránti szándék jelen van, de a részletek, különösen a tűzszünet és az amerikai szerep kérdése még nyitott.

 

