Rendkívüli: Zelenszkij megérkezett Trumphoz a Fehér Házba – "A háború véget fog érni, az egész világnak elege van"

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megérkezett a Fehér Házba, ahol más európai vezetőkkel együtt találkozik Trump elnökkel, hogy megpróbáljanak megoldást találni az Oroszországgal folytatott háború lezárására – tudósított néhány perce az amerikai sajtó.

Trump–Zelenszkij-csúcstalálkozó: a háború véget fog érni / Fotó: AFP

A hétfői Trump–Zelenszkij-csúcstalálkozó – amely közvetlenül a pénteki orosz–amerikai, valamint a vasárnapi összeurópai tárgyalásokat követi – meghatározhatja, hogy a háborúnak milyen gyorsan lesz vége, és milyen feltételekkel.

Mivel Ukrajna szövetségesei attól tartanak, hogy Donald Trump túlságosan barátságos volt Vlagyimir Putyinnal szemben, Volodimir Zelenszkij mögé fél Nyugat-Európa politikai vezetése felsorakozott, akik egyszerre támogatnák az elnököt, és nyomást próbálnának gyakorolni Washingtonra.

Miközben Donald Trump elnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt üdvözölte a Nyugati Szárnyban, egy riporter megkérdezte, mi az üzenete az ukránoknak. „Szeretjük őket” – mondta Trump, mielőtt vendégével belépett az épületbe.

Trump–Zelenszkij-találkozó a Fehér Házban

Az amerikai elnök azt mondta a sajtónak, hogy „jelentős előrelépés” történik az ukrajnai háború befejezésében. „Sok jó megbeszélést és tárgyalást folytattunk, és úgy gondolom, hogy haladás történik, nagyon jelentős haladás sok szempontból” – mondta az Ovális Irodában, Zelenszkij mellette ült.

Felidézte, hogy múlt pénteken előremutató megbeszélése volt Oroszország elnökével. „És azt hiszem, van rá esély, hogy valami kisüljön belőle.” Erre válaszul Volodimir Zelenszkij megköszönte az amerikai elnöknek az ukrajnai háború megállítására irányuló személyes erőfeszítéseit. Háláját fejezte ki az új NATO-programért, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy fegyvereket vásároljanak az Egyesült Államoktól, és azokat Ukrajnának szállítsák.

„Hálásak vagyunk ezért a programért és a lehetőségért. Hálásak vagyunk Európának – ők fizetnek ezért” – mondta. Egyúttal átadta Donald Trumpnak az ukrán first lady Melania Trumpnak írt levelét. „A feleségem adta nekem. Nem neked szól, hanem a feleségednek” – mondta, mire a teremben nevetés tört ki.