Trump: Putyin-Zelenszkij-találkozó készül – egyre közelebb a béke Ukrajnában?

Az amerikai elnök bejelentette, hogy a Fehér Házban tartott megbeszélésen több európai vezetővel és az ukrán elnökkel egyeztetett Ukrajna biztonsági garanciáiról. A Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó után közölte: telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal is, és előkészületben van egy Putyin-Zelenszkij-találkozó, amelyhez később ő maga is csatlakozna.

A Trump-Zelenszkij csúcstalálkozón látszólag sikerült megegyezni az orosz-ukrán béketárgyalásokról / Fotó: Alexey Nikolsky and Nicholas Kamm / AFP

Donald Trump hétfőn a Truth Socialon közölte, hogy „nagyon jó megbeszélést” folytatott a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, Emmanuel Macron francia elnökkel, Alexander Stubb finn elnökkel, Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, Keir Starmer brit kormányfővel, Friedrich Merz német kancellárral, Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel és Mark Rutte NATO-főtitkárral. A találkozón az ukrajnai biztonsági garanciákról tárgyaltak, amelyeket az európai országok adnának, az Egyesült Államokkal koordinálva.

Trump szerint „mindenki nagyon örül annak a lehetőségnek, hogy béke jöhet Oroszország és Ukrajna között”.

Az elnök hozzátette: a megbeszélés végén felhívta Vlagyimir Putyint, és megkezdődtek az előkészületek egy találkozóra Putyin és Zelenszkij között, helyszín még nincs kijelölve.

Ezt követően egy háromoldalú egyeztetés is napirendre kerülhet, ahol Trump is jelen lesz.

A háború immár közel négy éve tart, és mind Kijev, mind Moszkva részéről eddig kevés jel mutatott kompromisszumkészségre.

Egy lépéssel közelebb jutottunk a békéhez a Trump-Zelenszkij csúcstalálkozón

Az amerikai elnök jelezte, hogy az egyeztetések szervezését JD Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott végzi Oroszország és Ukrajna felé. A hangsúly most azon van, hogy mikor és milyen formában jöhet létre a Putyin-Zelenszkij-találkozó, amely akár a háború lezárásához vezető első kézzelfogható lépés lehet.

Trump szavai arra utalnak, hogy a békefolyamat új lendületet kaphat, bár a részletek – a garanciák tartalma, illetve az orosz fél valódi engedékenysége – egyelőre nyitott kérdések. Az elkövetkező hetekben kiderülhet, mennyire komoly esély van arra, hogy a frontvonalak helyett tárgyalóasztalhoz ülnek a felek.