Rendkívüli: Trump megszakította a tárgyalásokat Európa vezetőivel a Fehér Házban – azonnal felhívta Putyint

Váratlanul félveszakadt a Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó, amikor az amerikai elnök a hírek szerint félbeszakította az európai vezetőkkel folytatott tárgyalásokat, hogy telefonon beszéljen Vlagyimir Putyinnal. A lépés újabb fordulatot hozhat az ukrajnai háború rendezésére irányuló erőfeszítésekben, miközben Kijev és az európaiak a tűzszünetre és biztonsági garanciákra helyezik a hangsúlyt.

A váratlan lépés feszültségeket teremthet a Trump-Zelenszkij csúcstalálkozón, ám akár nyílt kommunikációs csatornát is létrehozhat Oroszország és a nyugati szövetségesek között / Fotó: AFP

Megszakadt a Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó

A Bild értesülései alapján Trump váratlanul felhívta Putyint, noha eredetileg csak az ukrán elnökkel és az európai állam- és kormányfőkkel tartott megbeszélés utánra ígérte a kapcsolatfelvételt.

A lépés azt jelzi, hogy az amerikai elnök közvetlenül próbálja meg felgyorsítani a békefolyamatot, miközben a Nyugat fő célja továbbra is a harcok azonnali leállítása.

A háttérben világos különbségek rajzolódnak ki: míg Trump a gyors rendezést hangsúlyozza, addig Zelenszkij és az európai vezetők a tűzszünet feltételeinek és a biztonsági garanciáknak a kidolgozását tartják kulcsfontosságúnak. A tárgyalások várhatóan folytatódnak, Merz pedig sajtótájékoztatón értékeli majd a fejleményeket.