Rendkívüli: Trump megszakította a tárgyalásokat Európa vezetőivel a Fehér Házban – azonnal felhívta Putyint

Váratlanul félveszakadt a Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó, amikor az amerikai elnök a hírek szerint félbeszakította az európai vezetőkkel folytatott tárgyalásokat, hogy telefonon beszéljen Vlagyimir Putyinnal. A lépés újabb fordulatot hozhat az ukrajnai háború rendezésére irányuló erőfeszítésekben, miközben Kijev és az európaiak a tűzszünetre és biztonsági garanciákra helyezik a hangsúlyt.
A Bild értesülései alapján Trump váratlanul felhívta Putyint, noha eredetileg csak az ukrán elnökkel és az európai állam- és kormányfőkkel tartott megbeszélés utánra ígérte a kapcsolatfelvételt.
A lépés azt jelzi, hogy az amerikai elnök közvetlenül próbálja meg felgyorsítani a békefolyamatot, miközben a Nyugat fő célja továbbra is a harcok azonnali leállítása.
A háttérben világos különbségek rajzolódnak ki: míg Trump a gyors rendezést hangsúlyozza, addig Zelenszkij és az európai vezetők a tűzszünet feltételeinek és a biztonsági garanciáknak a kidolgozását tartják kulcsfontosságúnak. A tárgyalások várhatóan folytatódnak, Merz pedig sajtótájékoztatón értékeli majd a fejleményeket.
Rendkívüli: Zelenszkij megérkezett Trumphoz a Fehér Házba – "A háború véget fog érni, az egész világnak elege van"
Washingtonban hétfőn találkozik az amerikai és az ukrán elnök, az asztalnál pedig ott ül fél Európa is. A Trump–Zelenszkij-csúcstalálkozó tétje, hogy születhet-e béke Ukrajnában úgy, hogy közben ne sérüljön a kontinens biztonsága – az alaszkai Putyin-találkozó után azonban komoly kétségek merülnek fel.
