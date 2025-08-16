Donald Trump kiteríti lapjait: elmondta Zelenszkijnek és a NATO vezetőinek mire jutott Putyinnal

Donald Trump amerikai elnök hosszadalmas beszélgetést folytatott az őt Washingtonba visszaszállító repülőgép fedélzetéről Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott alaszkai megbeszélése után, majd a NATO-vezetőket tájékoztatta a történtekről.

Vlagyimir Putyin, Donald Trump és Volodimir Zelenszkij/Fotó: AFP

Az európai tisztviselők üdvözölték az amerikai elnök diplomáciai erőfeszítéseit, miközben ismételten felszólítottak egy háromoldalú találkozóra Trump, Oroszország elnöke és Zelenszkij között – közölték a megbeszélést ismerő források a Bloomberg hírügynökséggel.

Megismételték, hogy Ukrajna feladata lesz a döntések meghozatala a saját területén, és hogy a jelenlegi kapcsolattartási vonalnak kell a tárgyalások kiindulópontjának lennie. A vezetők egy több mint egy órás telefonbeszélgetés során megerősítették azt is, hogy Kijevnek szilárd biztonsági garanciákra van szüksége a békemegállapodás betartásának biztosítása érdekében, és elkötelezték magukat Ukrajna további katonai segítségnyújtása mellett.

A Veszti orosz állami tévécsatorna Jurij Usakov orosz elnöki segédtisztre hivatkozva jelentette, hogy Putyin, Trump és Zelenszkij közötti háromoldalú csúcstalálkozó témája még nem merült fel.

Megállapodás nem született, de Trump szerint történt előrelépés

Az amerikai elnök és orosz kollégája pénteki csúcstalálkozóján nem született megállapodás a tűzszünetről, de Trump szerint történt előrelépés és már szervezik a Putyin és Zelenszkij közötti találkozót is, melyen igény szerint ő is részt vesz majd. A megállapodás hiányának ellenére

Trump szerint lekerült a napirendről az orosz energia vásárlóit sújtó másodlagos vámok kérdése legalább két-három hétre.

A Trump-Putyin-találkozót követő interjújában Trump azt javasolta Zelenszkijnek, hogy kössön egyezséget az oroszokkal, mivel Oroszország nagyon nagy hatalom, szemben Ukrajnával. A The Guardian szerint a beszélgetés tényén túl egyelőre keveset tudni arról, hogy mi történt a Trump és Zelenszkij közötti telefonbeszélgetés során. A csúcstalálkozó után a Fox News újságírójának, Sean Hannitynek adott interjújában Trump azt mondta, hogy a Putyinnal folytatott megbeszélése után még maradt néhány vitapont, miközben figyelmeztetett, hogy a két fél nem jutott megállapodásra, és Zelenszkijre helyezte a figyelmét, mondván, rajta múlik a háború megoldása.