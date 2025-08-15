Tüntetés tört ki Alaszkában, így várják Putyint a történelmi csúcsra – videó

Ukrajna támogatására tüntetést tartanak Anchorage-ban, Alaszkában, Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz vezető csúcstalálkozója előtt – írja a Pravda Ostap Yarysh, az Amerika Hangja korábbi tudósítójára hivatkozva.

Tüntetés tört ki Alaszkában, így várják Putyint a történelmi csúcsra / Fotó: Kremlin Press Office / AFP

A beszámoló szerint Alaszkában több tüntetést is tartanak az orosz elnök odalátogatása ellen és Ukrajna támogatására.

Vlagyimir Putyin már úton van az Egyesült Államokba. Az orosz elnök azonban kitérővel érkezik, először ugyanis megtekinti a régió közműves és ipari létesítményeket, valamint megbeszélést folytat Szergej Noszov kormányzóval is.

Putyin és Donald Trump pénteken találkoznak Anchorage-ban. A találkozó központi témája az orosz–ukrán háború lezárása lesz, de az orosz–amerikai kapcsolatok is terítékre kerülnek. A vezetők tárgyalnak majd a béke és a biztonság biztosításának feladatairól, valamint a nemzetközi és regionális napirend kérdésekről.