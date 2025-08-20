Német tusfürdőt hívtak vissza baktériumfertőzés miatt, Magyarországra is jutott

A német Kneipp visszahívta Aroma-Pflegedusche Lebensfreude (200 ml, EAN 4008233114781) nevű termékét – írta az MTI. A tusfürdő visszahívása egészségügyi okokból történik, semmiképp ne használjuk.
Az ok a fogyasztók védelme.
A tubus tetején látható tételkódról tudjuk, visszahívott termék van-e nálunk. A visszahívás a 2506917, 2506918 és 2506919 tételeket érinti, amelyeket a Müller kereskedelmi vállalat forgalmaz Magyarországon.
A hírt a Müller Magyarország is közölte honlapján, a tájékoztatás szerint az érintett termék a "Kneipp aromatusfürdő Lebensfreude 200 ml".
A Kneipp közlése szerint – írja az MTI – az érintett tételek értékesítését és további forgalmazását a Müllerrel szoros együttműködésben azonnal leállították.
A szokásos minőségellenőrzés során ugyanis kiderült, hogy a felsorolt tételekben Burkholderia cepacia baktérium van.
Ez egészségügyi problémákkal nem küzdő emberek számára nagyrészt kockázatmentes, legyengült immunrendszerűek esetében azonban fertőzés léphet fel.
A terméket bármelyik Müller áruházban vissza lehet váltani, a számlát sem kell felmutatni hozzá.
