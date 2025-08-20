Ezeken a helyeken találhat mentőt a tűzijáték idején

Az Országos Mentőszolgálat idén is komplex mentési terv alapján hajtja végre az augusztus 20-i tömegrendezvények egészségügyi biztosítását. A mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Duna pesti és budai oldalának összesen 51, gondosan kiválasztott pontjára települnek – tájékoztattak a mentők szerda reggel.
A mentőszolgálat honlapján külön oldalt készített arról, hogy szükség esetén az ünneplők hol találhatják meg a bajtársaikat. A mentési pontokat térképen ábrázolják a www.mentok.hu/tuzijatek oldalon. Ebből jól látszik, hogy
a mentőegységek a Duna két oldalán, a tűzijáték vonalában sorakoznak fel a Petőfi híd és a Margit-sziget között.
Európa legnagyobb tűzijátékának levezényléséről minden részletre kiterjedő biztonsági terv készült, ha szükség van rá, és indokolt, a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a 21 órakor kezdődő attrakciót bármikor leállíthatják. A középpontban idén is a biztonság áll: a rendezvény lebonyolításáért felelős operatív törzs már júniusban elkezdte munkáját.
A 30 perces műsor alatt 46 ezer pirotechnikai effektet lőnek fel a Szabadság, az Erzsébet és a Margit hídról, 9 uszályról és 65 pontonról; idén is lesz továbbá fényfestés, lézerjáték és drónshow. A művészeti koncepciót Iványi Árpád és Réti Barnabás, a látványtervet Seres Anikó készítette, a zenei aláfestést pedig Elek Norbert komponálta – írta meg a Világgazdaság a Belügyminisztérium tájékoztatása alapján.
Vihar nem zavarja meg a tűzijátékot, de érkezőben a zivatarok a születésnapos Magyarországra
Szerdán és a hét második felében is folytatódik a nyári meleg. Az időjárás várhatóan kegyes lesz az augusztus 20-i, dunai tűzijáték idején, és nem zavarja meg az eseményt. A hét közepén még országos hőség lesz, a hétvégére azonban már legfeljebb 25 fokot mérhetünk.
