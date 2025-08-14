Mi sem ússzuk meg? - bozóttüzeket észleltek több helyen idehaza

Egymástól teljesen függetlenül, a budapesti agglomerációban, és Veszprém-Vármegyében észleltek bozóttüzeket. A lángokat megfékezték.

Tűzvész pusztít Európa több pontján, képünk illusztráció / Fotó: Anadolu via AFP

Eloltották a lángokat a tűzoltók Vecsésen,

ahol mintegy kilenc hektáron száraz gaz, aljnövényzet és bozótos égett, de elhúzódó utómunkálatokra lehet számítani - közölte a katasztrófavédelem.

A tájékoztatás szerint már az utómunkálatokat végzik a vecsési Széchenyi utcánál, ahol a tűz épületeket is veszélyeztetett. A fővárosi hivatásos és a fővárosi, a fóti, a nagytarcsai, a rózsadombi, valamint a gyáli önkéntes tűzoltók 12 vízsugárral, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. A munkálatok a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlanak.

Máshol is felcsaptak a lángok

Várpalotánál az erdő aljnövényzete gyulladt ki.

közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Csondor Henrietta elmondta: a tűz oltásában a pétfürdői, a székesfehérvári és a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók, valamint a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vesz részt.

Európa lángokban áll

Görögországot és Horvátországot is tűzvész sújtja, de más európai országokban is küzdenek a lángokkal. Tűzvész pusztít több, turisták által is kedvelt görögországi régióban, Zakintosz szigetén egy szállodát is evakuáltak a keddi jelentések szerint. Kefalónia szigetén ugyancsak felcsaptak a lángok a Katimerini című görög lap értesülései szerint, ahogy a Görögország nyugati részén található Vonica erdős térségében és a tőle nem messze Preveza városánál is. Kefalónián az erdőtűz lakott területeket egyelőre nem fenyeget az ERT görög közszolgálati televízió híradása szerint, azonbana sziget középső része egy időre áram nélkül maradt. Az éghajlati válság és polgári védelem minisztériuma a tüzek miatt a második legmagasabb fokozatú riasztást adta ki nagyjából az ország egyharmadára, például a Peloponnészosz félsziget csaknem teljes egészére, Leszbosz és Számosz szigetére, illetve a Halkidiki félszigetre is.