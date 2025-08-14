Mi sem ússzuk meg? - bozóttüzeket észleltek több helyen idehaza

Egymástól teljesen függetlenül, a budapesti agglomerációban, és Veszprém-Vármegyében észleltek bozóttüzeket. A lángokat megfékezték.
Eloltották a lángokat a tűzoltók Vecsésen,
ahol mintegy kilenc hektáron száraz gaz, aljnövényzet és bozótos égett, de elhúzódó utómunkálatokra lehet számítani - közölte a katasztrófavédelem.
A tájékoztatás szerint már az utómunkálatokat végzik a vecsési Széchenyi utcánál, ahol a tűz épületeket is veszélyeztetett. A fővárosi hivatásos és a fővárosi, a fóti, a nagytarcsai, a rózsadombi, valamint a gyáli önkéntes tűzoltók 12 vízsugárral, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. A munkálatok a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlanak.
Várpalotánál az erdő aljnövényzete gyulladt ki.
Mintegy három hektáron ég az erdő aljnövényzete Várpalota közelében -
közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Csondor Henrietta elmondta: a tűz oltásában a pétfürdői, a székesfehérvári és a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók, valamint a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vesz részt.
Görögországot és Horvátországot is tűzvész sújtja, de más európai országokban is küzdenek a lángokkal. Tűzvész pusztít több, turisták által is kedvelt görögországi régióban, Zakintosz szigetén egy szállodát is evakuáltak a keddi jelentések szerint. Kefalónia szigetén ugyancsak felcsaptak a lángok a Katimerini című görög lap értesülései szerint, ahogy a Görögország nyugati részén található Vonica erdős térségében és a tőle nem messze Preveza városánál is. Kefalónián az erdőtűz lakott területeket egyelőre nem fenyeget az ERT görög közszolgálati televízió híradása szerint, azonbana sziget középső része egy időre áram nélkül maradt. Az éghajlati válság és polgári védelem minisztériuma a tüzek miatt a második legmagasabb fokozatú riasztást adta ki nagyjából az ország egyharmadára, például a Peloponnészosz félsziget csaknem teljes egészére, Leszbosz és Számosz szigetére, illetve a Halkidiki félszigetre is.
A lángok terjedését elősegítő széllökések várhatóan tovább tartanak az elkövetkezendő napokban is a meteorológiai szolgálat szerint, miközben az ellenzék a kormány tűzvészekkel kapcsolatos intézkedéseit bírálta, mondván, nem fektetett kellő hangsúlyt a tűzvészek megelőzésére.
Hatalmas tűzvész pusztít Coloradóban – a hőség a világ minden táját súlyos problémákat okoz
Brutális pusztítást végzett a Lee nevű tűzvész, immár 113 ezer hektár erdőt semmisített meg. Az Oak Fire vasárnap gyulladt be Pagosa Springstől nyugatra. A tűzvész miatt kötelező evakuálást rendeltek el Elk Parkban, és más körzetek evakuálására is készülnek.
Az elmúlt napokban nemcsak Görögország az egyetlen, magyarok által is kedvelt turisztikai célpont, ahol erdőtüzek pusztítanak, a lángok a horvát tengerpartot is elborítják, és Montenegróban is napok óta tombolnak. Észak-Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában pedig folyamatosan oltják a helyenként felbukkanó tüzeket. Horvátországban Split és Omis között a legveszélyesebb a helyzet, a két város között a közlekedés is leállt. Montenegróban Canj és Bijelo Polje közelében pusztít a tűzvész, a tűzoltók a környező országokból kaptak segítséget.
