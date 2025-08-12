Deviza
Új dunai szabadstrand nyílt meg Budapesten

A Duna-fürdő létrehozásáról már tavasz végén megszületett a döntés és megkezdődtek az előkészületek. A tervek szerint a következő években Duna-fürdőket is nyitnak a budapesti belvárosban.
VG
2025.08.12, 14:28

A nyáron újabb helyen lehet majd fürdeni a Dunában. 

A Duna-fürdő létrehozásáról már tavasz végén megszületett a döntés és megkezdődtek az előkészületek / Fotó: Valyo, város és a folyó / Facebook

A főváros kezdeményezésére a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH), a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és a Valyo Egyesület összefogásával jött létre a Duna-fürdő Árasztó-part szabadstrand – olvasható a Termalonline.hu

A megnyitót augusztus 12-re tervezik, azonban a nyitás a délelőtt zajló vízi rendészeti szemle eredményétől függ. 

Ha mindent rendben találnak, a strand 12 órakor nyitja meg kapuit. 

A szabadstrand a XI. kerületben, az Árasztó-parton található, a tervek szerint augusztus 12. és 31. között, minden nap 10 és 18 óra között tart nyitva, időjárástól, vízállástól és vízminőségtől függően.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy 

a Duna fővárosi szakaszán a szabadstrand és uszoda kialakításával kapcsolatos előkészítés megkezdődött. 

A Fővárosi Közgyűlés tavaly decemberben döntött arról, hogy készüljön megvalósíthatósági tanulmány a dunai folyami uszoda létesítésének lehetőségeiről. 

Később Karácsony Gergely főpolgármester azt írta a Facebook-oldalán, hogy sokat javult a Duna vízminősége, a folyó sok helyen fürdésre is alkalmas. „Ezért tudjuk szabadstrandok nyitását és uszodák újranyitását előkészíteni a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-vel” – írta.

A BGYH a Világgazdaság megkeresésére azt írta, hogy már vizsgálták többek között a létesítmény működéséhez szükséges műszaki, technológiai, hidrológiai feltételeket, a jogi hátteret, része lesz vízminőség-elemzés, megfelelő helyszínek vizsgálata és értékelése, illetve koncepcióterv és költségbecslés is.

Arról is írtunk, hogy idén a Hosszúréti-pataknál is szabadstrand nyílt meg. A tervek szerint a következő években Duna-fürdőket is nyitnak a budapesti belvárosban, a koncepció tesztelését a Pünkösdfürdő parknál kezdik.

