Új koronavírus: felfedezték Magyarország közvetlen szomszédjában – ez a Stratus-variáns elleni legjobb védekezés

Új koronavírus törzset, a Stratust regisztrálták hét ukrán régióban és Kijevben – közölte Olekszij Danyilenko, a Közegészségügyi Központ megbízott főigazgatója.

Új koronavírus: Magyarország szomszédjában jár az új variáns / Fotó: Andrew Angelov / Shutterstock

Ez azért is figyelemreméltó magyar szempontból is, mert a Stratus a világ két domináns törzsének egyike – az NB.1.8.1 (Nimbus) mellett –, amelyet Ukrajnában még nem észleltek.

Csakhogy mostanra 38 Stratus-esetet erősítettek meg Ukrajnában

Vinnytsia,

Dnyipropetrovszk,

Zsitomir,

Zaporizzsja,

Kijev,

Poltava

és Csernyihiv megyékben,

valamint Kijevben.

A variáns fokozott terjedési képességet mutat, de a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint nem vezet a betegség súlyosabb lefolyásához. A legtöbb esetben a tünetek a felső légútnál jelentkezik, főképp rekedtség formájában.

Az orvosok azonnal emlékeztetnek arra, hogy a COVID-19 elleni leghatékonyabb védelem továbbra is a védőoltás.

Az ukrajnai egészségügyi illetékesek közlése szerint a COVID-19 előfordulásának jelenlegi helyzete teljes mértékben kontrollált, és nem okoz túlzott terhet az egészségügyi ellátórendszer számára. Azonban – akárcsak az előző évben a nyári időszakban – egyértelmű növekedés tapasztalható a megbetegedések előfordulásában.

Ezt jól bizonyítja, hogy a járványügyi megfigyelőrendszer szerint a múlt héten 684 COVID-19 esetet regisztráltak Ukrajnában, szemben az előző heti 494 esettel.