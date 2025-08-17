Deviza
Hegyi Zsolt
Dunaújváros
MÁV
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Új zónázóvonatokat jelentett be a MÁV vezérigazgatója - itt vannak a részletek

A zónázó vonatok gyorsabb, egyenletesebb közlekedést biztosítanak, és a Liszt Ferenc Repülőtér is könnyebben megközelíthetővé válik. Szeptembertől új menetrendet kap a Budapest–Pusztaszabolcs vasútvonal, amelynek legnagyobb nyertesei az ingázók lehetnek.
VG
2025.08.17., 11:30
Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Szeptember 1-jétől jelentősen átalakul a Budapest és Dunaújváros közötti vasúti közlekedés: a Z42-es zónázó vonatok kibővített üzemidőben, minden nap óránként indulnak Kőbánya-Kispest és Dunaújváros között. Az új menetrend a Budapest környékén élő ingázóknak nyújt nagy könnyebbséget, mivel az utazás Dunaújváros és Kelenföld között 24 perccel rövidül a korábbi személyvonatokhoz képest. – írta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebookon.

Szeptembertől új menetrendet kap a Budapest–Pusztaszabolcs vasútvonal, amelynek legnagyobb nyertesei az ingázók lehetnek / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Az új rendszerben naponta 16 alkalommal lehet alig több mint egy óra alatt eljutni Fejér vármegye második legnépesebb városából a fővárosba. A FLIRT motorvonatok és a megújult pálya lehetővé teszik, hogy egyes szakaszokon 160 km/órás sebességgel haladjanak a szerelvények, ami országos viszonylatban is kiemelkedőnek számít.

Új menetrend, gyorsabb közelekdés

Fontos változás, hogy a zónázó járatok nem a Déli pályaudvarról indulnak, hanem Kőbánya-Kispestről, és oda is érkeznek. Ez a lépés javítja a kapcsolódást az M3-as metróhoz és a keleti országrész felé közlekedő vonatokhoz, egyúttal a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér is átlagosan fél órával gyorsabban elérhető lesz a Budapesttől délnyugatra fekvő településekről.

A menetrend egyszerűsödésével az utasok számára átláthatóbb, könnyebben megjegyezhető közlekedés jön létre. A MÁV szerint a fejlesztés újabb mérföldkő a Budapest–Pusztaszabolcs vonal korszerűsítésében, amely hosszabb távon a fővárosi agglomerációban élők mindennapi utazását teszi kényelmesebbé és versenyképesebbé az autózással szemben.

Elkezdődött: nagyon másképp fognak kinézni a magyar vasútállomások, szinte minden vármegyében

A projekt 2026 nyarára zárul. A MÁV csoport 15 milliárd forintos keretből indította el állomásmegújítási programját, amely több mint harminc helyszínt érint országszerte.

 

