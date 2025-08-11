Új ország fegyverezheti fel Ukrajnát, ez nagyon fájna Oroszországnak – Putyin most kihúzta a gyufát

Azerbajdzsán fontolóra veheti az Ukrajnába irányuló fegyverszállításokra vonatkozó embargó feloldását, ha Oroszország továbbra is támadja Ukrajna gázinfrastruktúráját, amelyen keresztül az azerbajdzsáni gáz halad – fogalmaz a Caliber.az.

Vasárnap telefonbeszélgetésre került sor Ilham Alijev azerbajdzsáni és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között, amelynek során megvitatták az orosz hadsereg ukrán gázinfrastruktúrára – amelyen keresztül az azerbajdzsáni gáz halad –, valamint az odesszai SOCAR olajbázisra mért csapását is.

Az ország vezetője felháborodásukat fejezték ki az orosz fegyveres erők fellépése miatt.

A portál megbízható forrásokból származó információi szerint, ha Oroszország folytatja agresszív politikáját Azerbajdzsán érdekeivel szemben,

Baku hivatalosan is fontolóra veszi az Ukrajnába szállított, az arzenáljában lévő fegyverek embargójának feloldását.

A European Pravda cikke szerint az orosz fegyveres erők elkezdték következetesen támadni az azerbajdzsáni energiatermelő létesítményeket Ukrajnában. Ez a helyzet arra kényszeríti Bakut, hogy megtorló intézkedéseket hozzon.

Az Ukrajna területén található azeri gáz- és olajipari létesítményekre mért orosz csapások ellenére folytatódik az azeri-ukrán energetikai együttműködés – jelentette ki vasárnap Ilham Aliyev azeri államfő, elítélve a szóban forgó támadásokat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetése alkalmával.

„A beszélgetés során mindkét fél elítélte Oroszország szándékos légitámadásait az azeri SOCAR tulajdonában lévő olajtároló ellen Ukrajnában, valamint más azerbajdzsáni létesítmények és egy gázkompresszor állomás ellen, amely azerbajdzsáni gázt szállít Ukrajnába” – áll az azeri elnök sajtószolgálatának közleményében.

„Hangsúlyozták, meg vannak győződve arról, hogy ezek a támadások nem fogják akadályozni az Azerbajdzsán és Ukrajna közötti energetikai együttműködést” – tette hozzá az állásfoglalás.

Ukrán tisztségviselők szerint a héten Oroszország támadást indított egy, a SOCAR tulajdonában lévő olajtároló ellen, valamint egy gázszivattyúállomás ellen, amely az Egyesült Államokból és Azerbajdzsánból importált cseppfolyósított földgázt (LNG) szállított Ukrajna déli Odessza régiójában. Júliusban Ukrajna már szállított LNG-tesztmennyiségeket Azerbajdzsánból az úgynevezett transzbalkáni gázvezetéken keresztül.