Két nap alatt kétszer is megtörtént a katasztrófa: újabb busz gyulladt ki Budapesten – Karácsony Gergely azonnali vizsgálatot rendelt el

„Sajnos ma ismét kigyulladt egy busz – és szerencsére sem tegnap, sem ma nem sérült meg senki. A kollégáink gyorsan és szakszerűen intézkedtek” – írta Karácsony Gergely csütörtökön a Facebook-oldalán.

Fotó: Kékfény / Facebook

A főpolgármester közlése szerint 2022 óta nem volt rá példa, most azonban két nap alatt kétszer is, ez azonnali vizsgálatot igényel.

Haladéktalan tájékoztatást kértem a BKV vezetésétől, és felkértem őket a szükséges lépések megtételére

– közölte.

A politikus azt is írta, hogy a legfontosabb az utasok és a dolgozók biztonsága, és mindent megtesznek azért, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő Budapesten.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője is beszámolt a Facebook-oldalán, hogy Budán, a Németvölgyi úton kigyulladt egy busz.

„Bár van olyan, hogy műszaki hiba miatt történik ilyen, de mellbevágó, hogy azok a buszok, amiken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki” – fogalmazott.

A politikus szerint nemcsak a közösségi közlekedést napi szinten használóknak aggasztó az újabb eset.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy kigyulladt és teljes egészében égett egy BKV-busz az V. kerületben, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán. A lángok egy lakatlan épület homlokzatára is átterjedtek.